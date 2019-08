Le nouveau directeur de l’aéroport promet une « desserte améliorée »

« Tout le monde va pouvoir profiter d'une desserte améliorée et améliorée de façon considérable au cours des prochaines années. » C’est la promesse de Stéphane Poirier, nouveau président et chef de la direction de l’aéroport de Québec aux résidents de la région.

En poste depuis avril, il compte sur son expérience pour attirer rapidement de nouveaux vols directs dans la capitale.

En partenariat avec les compagnies aériennes, on met les conditions gagnantes en place. Ça fait très longtemps que j'évolue dans le domaine, on a beaucoup de contacts au niveau très senior , fait-il valoir.

Sans être en mesure d’avancer un échéancier précis, il mise notamment sur des vols vers Paris et Londres, tout en précisant que ce n’est pas entièrement du ressort de l’aéroport.

Les vols, c'est en fonction de l'offre et la demande. Nous, on ne contrôle pas les vols, c'est les compagnies aériennes qui le font.

Après plusieurs années d’agrandissement et de chantiers majeurs, Stéphane Poirier indique que le nouveau plan stratégique de l’aéroport sera principalement axé sur le développement des affaires.

Le document sera présenté au grand public cet automne.

Centre de prédédouanement

Le chef de la direction travaille en parallèle sur l’ouverture du centre de prédédouanement qui permettra aux voyageurs de passer les douanes américaines à Québec plutôt qu’à l'arrivée à destination.

Le projet a été annoncé en 2016, mais il tarde à se concrétiser. Stéphane Poirier assure qu’il pourra aller de l’avant puisque le cadre législatif a été adopté il y a trois semaines.

Le centre de prédédouanement, pour la grande région de Québec, c'est un outil incontournable. Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l'aéroport de Québec

On veut regarder d'autres façons de le faire, moins coûteuses, novatrices et qui pourraient donner aux gens de Québec accès aux services de prédédouanement plus rapidement , précise-t-il.

Stéphane Poirier mentionne au passage qu’il a rencontré le maire Régis Labeaume pour la première fois mardi. Un très bon meeting. En tout cas, moi j’aime bien son franc-parler , a-t-il résumé.

Il estime toutefois que ce n’est pas à lui de dénouer l’impasse qui oppose le conseil d’administration de l’aéroport à l’administration Labeaume.

La Ville tente toujours de faire nommer deux personnes au conseil d’administration alors que l’aéroport lui demande de soumettre au moins six candidatures pour les postes vacants.