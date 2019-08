Recycle-Action trouve preneur pour son plastique agricole

Un cimentier québécois suggère de faire l’acquisition des quelque 49 tonnes métriques de plastique agricole récupérées par Recycle-Action depuis plus de deux ans.

[L’entreprise] offre à [Recycle-Action] de prendre tout le plastique […] dans son entrepôt au coût de 65 $ la tonne. Cette compagnie est accréditée pour utiliser ce plastique-là pour leurs opérations , a indiqué la directrice du développement économique et touristique des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), Carole Lavigne.

Au total, les CUPRComtés unis de Prescott et Russell auront à verser un peu plus de 10 000 $ au cimentier pour se départir du plastique agricole qui occupe une bonne partie du centre de tri exploité par Recycle-Action à Hawkesbury.

Cette mesure ponctuelle donnera un sursis au gestionnaire de matières recyclables, qui est à la cherche une solution permanente. Le plastique provient du matériel utilisé pour emballer les balles de foin.

C'est une belle opportunité pour Recycle-Action de se départir de ce gros problème-là , a lancé le maire du Canton de Champlain, Normand Riopel.

Les maires ont mandaté la directrice du développement économique et touristique des CUPRComtés unis de Prescott et Russell de trouver les fonds nécessaires à même son budget.

C’est idéal pour tout le monde. On va vider l’entrepôt [de Recycle-Action]. On va être bons pour […] deux ans. Et peut-être [qu’entre-temps] on va trouver une autre compagnie qui va le recycler d’une autre façon , pense le maire de Clarence-Rockland, Guy Desjardins.

La Chine, qui était jusqu’à tout récemment le plus grand importateur de déchets plastiques au monde, est aujourd’hui beaucoup plus sélective. Cette décision du géant asiatique a provoqué un effondrement des prix.