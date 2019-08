Une mission commerciale au Japon vire au cauchemar pour des créateurs autochtones

Un voyage au Pays du soleil levant, fin juillet, pour une mission commerciale, devait être une occasion pour ses participants d’écouler leur marchandise. Il a surtout été marqué par des contrariétés, des déconvenues et des pertes financières.

« C'était assez désastreux. Nous avons été très déçus », déclare Agnes Woodward, une créatrice de jupes traditionnelles en rubans. Celle-ci vit dans l'Indiana, aux États-Unis, mais est originaire de la Première nation Kawacatoose, au nord de Regina.

Faith Starlight, qui vit à Calgary et qui fabrique des bijoux en perles, n’a pas été plus enthousiaste par ce périple.

« C'était vraiment nul, renchérit-elle. J'aurais pu aller [au Japon] par moi-même, en emportant quelques-unes de mes boucles d'oreilles, et vivre la même expérience. Ça se serait mieux passé. »

Elles deux et les douze autres inscrits au voyage pensaient séjourner dans un hôtel proche de l’aéroport de Tokyo (avec service de navette inclus).

Ils se sont retrouvés dans un logement exigu loué sur Airbnb. Et pour leurs déplacements avec leur marchandise, ils ont dû emprunter, à leurs frais, les transports en commun.

Tous s’attendaient à participer à plusieurs foires et marchés. Ils n’ont pu proposer à la vente leurs produits qu’une seule fois, dans un centre commercial à deux heures et demie de Tokyo.

Agnes Woodward, qui est née en Saskatchewan, est revenue très déçue de sa mission commerciale au Japon, fin juillet, où elle pensait vendre ses jupes traditionnelles en rubans qu'elle confectionne elle-même. Photo : Agnes Woodward

C’est Heather Abbey, femme d’affaires de la Première nation Little Pine, au nord-ouest de North Battleford, qui avait mis sur pied cette expédition du 22 au 28 juillet au Japon.

Heather Abbey est notamment la fondatrice du site internet Indig Inc., qui permet à des créateurs et des artistes autochtones de se faire connaître et de commercialiser leurs produits (des vêtements, des bijoux ou des objets de décoration).

Des menaces et des demandes de remboursement

En entrevue à CBC News, elle admet que ce voyage ne s’est pas déroulé comme elle l’espérait et en assume la responsabilité.

Pour se défendre, elle met en avant son manque d’expérience. C’est la première fois qu’elle organisait une mission commerciale de ce genre dans un pays étranger.

« Je ne m’en suis jamais caché. J’ai été franche sur ce point auprès de tout le monde », souligne-t-elle.

Heather Abbey dénonce cependant les messages de haine et les menaces qu’elle dit avoir reçus à son retour.

Certains créateurs autochtones qui étaient au Japon, fin juillet, ont demandé à être remboursés. Pour l’heure, ils n’ont reçu aucun dédommagement. Par ailleurs, le site internet Indig Inc. n’est présentement plus accessible.

Avec les informations de CBC News