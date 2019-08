Higgs veut bloquer le départ de la cale sèche construite à Bas-Caraquet vers le Québec

Le premier ministre, Blaine Higgs, rappelle que les travaux devaient être terminés à Bas-Caraquet, mais qu'ils ne le sont qu'à environ 80 %.

Cette infrastructure de 13 millions de dollars est la propriété du gouvernement provincial, mais doit être utilisée, en location, par Groupe Océan.

Groupe Océan a l'intention de procéder à la mise à l'eau de la cale sèche vendredi ou samedi.

Le travail devrait se faire ici, au Nouveau-Brunswick, plaide le premier ministre Higgs. C'était dans le contrat. L'autre chose, c'est s'ils amènent la cale sèche à l'extérieur de la province sans compléter les travaux, ils devrait acheter la cale sèche et nous n'avons pas d'obligations dans l'entente de location. La province n'aurait pas dû devoir financer un projet de 13 millions $ qui va être utilisé pour concurrencer le chantier naval [de Bas-Caraquet] dans une autre province.

Groupe Océan contre-attaque

L'entreprise Groupe Océan, qui a son siège-social au Québec, réagit avec vigueur à la demande d'injonction du gouvernement du Nouveau-Brunswick et entend la contester.

Le directeur des affaires publiques et corporatives, Philippe Filion, a dû écourter ses vacances d'urgence pour organiser la réplique.

La demande d'injonction est surprenante, déclare-t-il. On est choqués de voir que le gouvernement, encore une fois, ne respecte pas les ententes qui ont été signées avec leurs prédécesseurs. Nous, on était dans l'obligation de leur construire une cale sèche et le gouvernement était dans l'obligation de nous la louer. Par contre, depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement Higgs en novembre dernier, on voit qu'il n'y a clairement pas l'intention de la part du gouvernement de respecter les ententes.

Selon lui, le gouvernement du Nouveau-Brunswick agit de mauvaise foi puisqu'il n'a aucun désavantage à respecter les ententes.

Les ententes ont été signées à deux reprises par différents représentants du gouvernement, dont monsieur Higgs qui était ministre des Finances dans le gouvernement conservateur de monsieur Alward, explique-t-il. L'entente stipule que la majorité de la cale sèche, c'est-à-dire les travaux de coque, doivent être faits en totalité au Nouveau-Brunswick. Par contre, pour ce qui est de sous-contracter différents travaux, comme les travaux d'électricités, qui sont mineurs, l'entente ne prévoit pas que Océan Nouveau-Brunswick est dans l'obligation de les faire au Nouveau-Brunswick.

Monsieur Filion rappelle que la province a brisé la première entente en ne respectant pas son engagement de construire la rampe de halage.

« Monsieur Higgs dit qu'il est grave que les travaux d'électricité se fassent en dehors du Nouveau-Brunswick... Ces travaux ne représentent même pas un peu plus de 2 pour cent du montant total du contrat. C'est sûr qu'on va faire valoir nos droits et tenter de faire tomber cette injonction-là. On voit que c'est de la mauvaise foi et que monsieur Higgs a un agenda politique derrière ça pour ne pas appuyer le Nord. Ça fait des semaines que ce gouvernement sait que Océan déplace des équipements au Nouveau-Brunswick pour descendre un bâtiment de 1 550 tonnes à l'eau. Et à quelques jours de la mise à l'eau, le gouvernement nous sort une belle surprise puis il nous dit qu'il nous donne une injonction. »

