Automobilistes délinquants : un détour qui inquiète à Fleurimont

En raison des travaux sur le chemin Duplessis, les automobilistes doivent emprunter la rue Paul-Gagné, qui traverse une zone scolaire.

Selon Mylène Blouin, non seulement le nombre de voitures a fortement augmenté sur la rue de ce quartier résidentiel, mais les automobilistes circulent rapidement et omettent de faire leur arrêt à l’intersection des rues Paul-Gagné et Micheline-Goulet, rendant cette intersection dangereuse.

L’école commence aujourd’hui et l’arrêt d’autobus est à l’arrêt. Si les gens passent tout droit, ne regardent pas les enfants, c’est toujours plus dangereux.

Elle a filmé la circulation pendant quelques secondes. Les images démontrent bien que plusieurs conducteurs freinent à peine à l’arrêt, alors que d’autres poursuivent carrément leur route sans s’arrêter.

La mère de famille a partagé la courte vidéo sur Twitter pour interpeller les policiers et la Ville.

Je voulais qu’on trouve une solution avant qu’un accident [survienne]. Mylène Blouin

Mylène Blouin s'inquiète de l'achalandage accru sur la rue Paul-Gagné. Photo : Radio-Canada

Ses propos ont fait écho à la Ville. Sur Facebook, le conseiller municipal Vincent Boutin a rappelé les conducteurs à l'ordre.

Une surveillance policière a depuis été instaurée au coin de l’intersection, et les policiers, selon Mylène Blouin, ont été fort occupés.

On est content qu’ils soient là. Cela paraît. Les gens prennent plus leur temps et il y a beaucoup de contraventions qui ont été données.

Des automobilistes fautifs

Même avec un achalandage plus faible, l’intersection est problématique selon Mylène Blouin.

Il y a souvent des accidents. Moi-même, j’ai été victime d’un accident l’année dernière. Souvent, l’hiver, les gens ne sont pas leur stop et c’est glacé. Ils vont souvent sur le terrain du voisin.

Mylène Blouin espère que les gens seront sensibilisés aux risques associés avec ce type de conduite imprudente.