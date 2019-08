Khate Lessard, une première femme trans candidate à Occupation Double

C'est le public qui devra décider si Khate Lessard, 23 ans, très active dans le mouvement LGBTQ+, participera à l'émission de séduction.

Dans sa vidéo de présentation, celle qui prononce des conférences dans les écoles sur la diversité sexuelle dit être fière d'être la première femme trans choisie par l'équipe de production.

«Être trans et dater c'est pas tout le temps simple, alors j'essaie d'aborder le sujet assez rapidement et pour être honnête, il y a beaucoup plus de gars qui sont intéressés que vous le pensez», ajoute-elle dans ce portrait vidéo d'une quarantaine de secondes.

Cela peut sembler anecdotique, mais pour la Fondation Émergence, c'est un pas dans la bonne direction.

Comme l'explique Marie-Isabelle Gendron, membre du conseil d'administration de la fondation, «ça encourage les gens qui se questionnent de voir la possibilité de transformation et de pouvoir vivre au grand jour. Et ça ouvre beaucoup l'esprit des gens d'en voir [des femmes trans]».

Elle salue également le courage de Khate Lessard, qui s'expose en s'affichant ainsi publiquement, à recevoir des messages haineux et transphobes.

Elle souligne cependant que pour l'instant, elle reçoit aussi de nombreux mots d'encouragement.

«Ça prend un courage pour faire la transition et être vue dans le public. Bravo à elle de s'afficher !», a conclu Marie-Isabelle Gendron en entrevue à Région zéro 8.