À Vancouver, un club de soccer ne parle que français

Une condition non négociable : parler français.

La majorité est composée d’expatriés français. Pour beaucoup, c'est une façon de se sentir à la maison et de faire partie de la communauté francophone de Vancouver.

Même si la vocation première du club est de se retrouver entre francophone et amoureux du soccer, les membres n'en perdent pas pour autant leur esprit compétitif et leur envie de gagner.

Le France Football Club fait parti de la ligue de soccer du Grand Vancouver (VMSL) en division 3 et ne cesse de se rapprocher de la division 2 d'année en année.

L'objectif de ce club c'est garder une balance entre, on vient ensemble on est un club d'amis, mais on cherche quand même à gagner.

Xavier Bottin-Guerin