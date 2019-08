L'Albatros de Rivière-du-Loup dévoile son alignement 2019-2020

Après deux semaines de camp de sélection, le choix s'est arrêté sur 20 hockeyeurs dont cinq sont de la dernière édition, soit Mikaël Denis et Zachary Cormier, des Îles-de-la-Madeleine, Zachary Charest de Saint-Alexandre, Émile Labrie de Saint-Cyprien et le gardien de but, Nathan Pelletier de Rivière-du-Loup.

Les Albatros comptent cette année sur un nouvel entraîneur-chef, Mike Maclure, qui a dirigé dans la structure de développement des Cantonniers de Magog. En Estrie, il est reconnu pour avoir été le pilote d'équipes d'excellence au cours des dernières années.

Il se dit inspiré par le potentiel de ses joueurs. Il y a beaucoup de vitesse d’exécution. Que ce soit la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième ligne, tous sont capables des nous aider. On est complets , constate-t-il.

Quant aux défenseurs , ajoute-t-il, ils sont capables de prendre des grosses minutes peu importe ce qu’il y a de l’autre côté. Nos deux gardiens de but ont été repêchés au junior majeur. Ça inspire confiance aux joueurs. On peut prendre un peu plus de risques en sachant que les gardiens sont capables de faire des arrêts-clés.

Rallye d'intégration en équipe tenu cet été Photo : page Facebook

Même si le territoire est grand, même s’il y a des joueurs qui viennent de loin, le nouvel entraîneur entend bâtir un esprit d’équipe.

La dernière saison a été la plus difficile de l'histoire de l'équipe, qui a terminé au dernier rang au classement de la saison régulière. On ne veut pas finir derniers , affirme l’entraîneur. Personne ne veut revivre une année comme l’année passée.

Fait à noter, pour la première fois, les Albatros aligneront des joueurs qui proviennent du réseau scolaire. Louis-Étienne Dionne, de l'École secondaire de Rivière-du-Loup, et William Lepage, de l'Ecole Paul-Hubert de Rimouski, sont des jeunes qui ont passé les dernières années dans la filière scolaire, contrairement à la majorité des joueurs qui évoluent dans le hockey dit « civil », dans la Ligue d'Excellence du Québec.

Avec les informations de René Levesque