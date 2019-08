Des versions remasterisées d’Aladdin et du Roi lion bientôt disponibles

La version SNES du Roi lion et la version Genesis d’Aladdin seront vendues ensemble sous le nom de Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King le 29 octobre. Le jeu sera offert en magasin et en téléchargement sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Une édition PC sera également mise en vente sur la plateforme de distribution Steam.

Une démo inédite d’Aladdin, la version Genesis du Roi Lion et les versions Game Boy de ces deux jeux licenciés seront aussi incluses dans la boîte.

On remarque toutefois l’absence d’Aladdin sur SNES, généralement perçu comme étant la version supérieure du jeu. Celle-ci a été conçue par le créateur de Resident Evil, Shinji Makami, et éditée par Capcom plutôt que Virgin Interactive.

De nouvelles options graphiques s’offriront aux joueurs et joueuses de ces rééditions. Il sera notamment possible de choisir si le jeu est présenté en résolution originale ou en haute définition. Des filtres pour simuler les lignes de balayage des télévisions cathodiques pourront également être appliqués.

D’autres fonctionnalités bonus, dont le rembobinage pour défaire ses erreurs, une galerie d’art et un lecteur de musique seront aussi incluses.

Le prix canadien de Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King n’est pas encore connu, mais la collection coûtera 29,99 $ aux États-Unis.