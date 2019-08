Un syndicat dénonce les heures supplémentaires obligatoires au CISSS de l'Outaouais

Le SPSOSyndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais , une branche de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), soutient que les conditions de travail se sont dégradées au cours des dernières années et critique l’absence de mesures concrètes de la part du ministère de la Santé pour remédier à la situation.

Preuve à l'appui, le nombre d'heures supplémentaires payées par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a augmenté de 62 % au cours des trois dernières années, affirme le syndicat.

Même si ce n'était pas obligatoire [elles] se sentaient obligées de rester pour leurs collègues de travail, ne pouvaient pas rester les bras croisés à ne rien faire , explique le président par intérim du SPSOSyndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais , Patrick Guay.

Malgré le fait que la situation à l'urgence de Hull s'est améliorée durant l'été, c'est tout le contraire qui s'est passé à l'urgence de Gatineau , se désole M. Guay.

Le « projet ratio » — une nouvelle façon de procéder qui fixe un nombre maximum de patients qu'une infirmière peut prendre en charge implantée le printemps dernier — expliquerait le peu d'heures supplémentaires enregistrées à l'Hôpital de Hull.

Des pistes de solution proposées

Le président par intérim du SPSOSyndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais souhaite que le « projet ratio » soit exporté à l'Hôpital de Gatineau et que le gouvernement provincial pige dans le budget du statut particulier afin d'instaurer des projets novateurs pour nos professionnels en soin .

Les représentants du SPSOSyndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais ont exigé une rencontre d'urgence avec les hauts dirigeants du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais et le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, afin de faire bouger les choses. Ces demandes sont demeurées sans réponse pendant plus d'une semaine.

Dans la période de vacances, il y a eu un certain délai, mais nous serons disposés à rencontrer la FIQ pour avoir des échanges avec eux , confirme Martin Vachon, le directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Des propos qui ont fait sourciller

M. Guay a également tenu à revenir sur les propos tenus par le ministre Lacombe plus tôt cet été. Le député de Papineau avait affirmé qu'il privilégie le paiement d'heures supplémentaires pour garder les urgences ouvertes.

Il nous démontre qu'il ne connait pas vraiment la réalité de nos professionnels, puis qu'il ne connait pas le dossier de la pénurie de l'Outaouais , déplore le syndicaliste.

En après-midi mercredi, M. Lacombe a voulu préciser sa pensée, rappelant au passage que son gouvernement s'est engagé à abolir les heures supplémentaires obligatoires d'ici la fin de son présent mandat.

On a à peine un an de fait, il nous en reste trois. Je suis sensible à ce que vivent les infirmières [qui sont] à bout de souffle, ce n'est pas gagnant. En même temps, à court terme : qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas recours au temps supplémentaire, on doit fermer l'urgence , a-t-il insisté.

La date de la rencontre entre les trois parties reste à déterminer pour l'instant.

Avec les informations d'Audrey Roy