Il attend 10 mois pour réclamer ses 60 M$

Bon Truong, un paysagiste de la région d’Edmonton, a enfin brandi son chèque d’une valeur de 60 000 002 $.

Eh oui! En plus du gros lot, il a aussi gagné le même soir 2 $ grâce au tirage de l'extra. Quand on a de la chance, on l’a jusqu’au bout.

Bon Truong est arrivé au Canada dans les années 1970 en provenance du Vietnam. Photo : Radio-Canada

Au lieu de le crier sur tous les toits, ce père de famille est resté sans voix après le choc de la nouvelle. J’ai vu les chiffres s’afficher sur mon téléphone. Je suis resté calme pendant quelques minutes, le temps de laisser mon corps se stabiliser. J’ai vérifié à nouveau. J’avais gagné le jackpot! , se souvient M. Truong.

Il a quand même prévenu sa femme, mais sans lui dire le montant de sa nouvelle fortune. Ses enfants, 10 mois plus tard, ne sont toujours pas au courant du statut de multimillionnaire de leur père.

10 mois de réflexion

J’ai commencé à réfléchir à ce que cela signifiait pour ma famille. Je me suis rendu compte que cela allait changer beaucoup de choses et je voulais m’assurer que nous étions prêts , dit-il pour expliquer la si longue attente avant de réclamer son prix.

Il faut dire que la patience doit être une des vertus de M. Truong. Avant de gagner le gros lot, le paysagiste a joué la même combinaison de chiffres pendant près de deux décennies.

Des vacances à venir

Quant aux 60 millions de dollars, le paysagiste a prévu de payer son hypothèque et d’emmener sa famille en vacances « un peu partout ».

P.-S. : Les chiffres gagnants étaient les 2, 3, 4, 8, 9, 20 et 30, et le nombre complémentaire, le 45.

Avec les informations de Zahra Premji