Une étape de plus vers la construction du nouveau centre culturel La Ronde de Timmins

Ça a pris beaucoup plus de temps qu’on avait prévu , confie le directeur de projet, Ludger Cloutier.

Après l’incendie, après la démolition, on s’est dit que ça ne prendrait pas de temps. On avait même l’idée de construire en 2017. Ludger Cloutier, directeur de projet pour le Centre culturel La Ronde

C’est plaisant de voir qu’on avance , ajoute-t-il.

M. Cloutier affirme que le nouveau bâtiment aidera à embellir le centre-ville.

La Ville de Timmins est à 100 % derrière notre projet , souligne-t-il. Ils sont plus joyeux que nous d’une manière, car finalement au coin de la [rue] Mountjoy, il y aura un bâtiment très moderne.

Le nouveau centre sera plus petit que l’ancien centre, mais plus fonctionnel et servira principalement aux activités de l’organisme, selon M. Cloutier.

Ce ne sera pas une grosse "bête" comme avant, qui n’était pas utilisée à 100 %.

Il n’y aura notamment plus de restaurant, mais la salle principale pourra être louée, par exemple pour des mariages.

Les coûts d’exploitation du nouveau bâtiment seront beaucoup moins élevés, notamment grâce à un éclairage utilisant des lumières DEL, moins énergivores.

Encore des fonds à trouver

La construction du bâtiment coûtera 6,6 millions de dollars, explique M. Cloutier.

Le centre culturel a entre autres obtenu 1,5 million des assurances à la suite de l’incendie, 500 000 $ de la Caisse populaire Alliance et plus de 450 000 $ du gouvernement fédéral.

Une subvention de la province sera annoncée prochainement, et M. Cloutier prépare de nouvelles demandes, notamment auprès de Patrimoine Canada.

Le centre culturel s’est aussi engagé auprès des bailleurs de fonds à amasser 500 000 $ auprès de la communauté.

Une campagne de financement sera lancée d’ici la fin du mois de septembre.

Le directeur du projet espère que la construction pourra commencer en avril 2020.