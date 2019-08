Xavier Gould espère que le tout premier « drag ball » acadien, qu'il organise dans le cadre des célébrations de la Semaine de la Fierté à Moncton, permettra de faire avancer la cause de la communauté LGBTQ du Nouveau-Brunswick.

Xavier Gould (ou Jass-Sainte Bourque pour les intimes). Photo : Facebook / @jasssainte

Les organisateurs veulent donner à cette soirée les allures des premiers rassemblements queers des États-Unis dans les années 1960 et 1970. Mais ils veulent surtout que ce soit un endroit sécuritaire où les gens qui le désirent pourront arborer fièrement leurs habits les plus fous pour s’amuser.

Les membres des communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, transsexuelles et queer, entre autres, ont toujours fait partie du défilé et de ses festivités. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

C’est vraiment un événement pour rassembler les gens de la communauté LGBTQ, des personnes queers et des personnes trans. De les mettre en lumière et de leur donner un espace où ils peuvent être eux-mêmes à 100 %, sans barrières , indique Xavier Gould.

Avant le grand soir, des ateliers sur le maquillage, la couture et la performance seront offerts à ceux qui veulent apprendre de nouvelles compétences ou pour aiguiser celles déjà acquises.

C'est vraiment des gens de partout, des enfants, des personnes qui n'ont jamais porté des talons de leur vie, des gens qui n'ont jamais mis du maquillage, qui ne se sont jamais montrés devant une foule. Donc la variété de gens et la variété d'expériences sont variées , indique-t-il.

Une agression verbale au spectacle du 15 août

Après le 15 août, après avoir animé la soirée, moi et mon chum on était dans la foule et on dansait avec des amis et on s'est fait agresser verbalement , affirme Xavier Gould.

De dire que tu peux passer à animer une foule de 20 000 personnes et être vénéré par des fans à te faire discriminer 20 minutes plus tard, ça démontre qu'il y a encore du chemin à faire.

Le comédien, poète et dramaturge Xavier Gould, à Moncton, sur le plateau de Longueur d'onde. Photo : Radio-Canada / Pascale Savoie-Brideau

Selon lui, l’acceptation de soi et des autres est un combat qui est loin d’être gagné. Il souhaite utiliser sa notoriété et cette plateforme pour inspirer les autres.

Il va avoir du monde de différentes régions francophones et juste ça, c’est amazing, parce que là ça vient non seulement élargir la définition de ce que c’est d’être queer, mais ça vient aussi élargir la définition de ce que c’est d’être Acadien ou Acadienne et ça, je pense que ça va être une moyenne traite.

De nos jours, des milliers de personnes assistent ou participent chaque année à de grands défilés de la fierté LGBTQ+ dans plusieurs villes en Atlantique, comme ci-dessus à Moncton en 2018. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Il espère que la soirée permettra à l’Acadie de rayonner à travers sa communauté LGBTQ.

C’est une chose de l’accepter [l’univers queer] quand tu es chez vous à la maison, mais c’est une chose de le vivre, de le voir, de l’absorber et d’ensuite réellement l’accepter , explique-t-il.

Xavier Gould aimerait que les gens vivent ces événements lors de la Semaine de la Fierté, pour qu’ils réalisent que les termes lesbienne, gai ou trans ne sont pas utilisés dans le but « d’être différent », mais bien dans le but d’être accepté tel que l’on est.

Avec les renseignements de Jimena Vergara