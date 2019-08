Les préoccupations des élèves saskatchewanais révélées dans un sondage du gouvernement

Le sondage en ligne, réalisé entre le 8 avril et le 10 mai, a obtenu des réponses de 1047 élèves.

Les élèves ont aussi indiqué que les distractions en classe provoquées par le comportement de leurs pairs constituent un frein à leur apprentissage. Ils souhaitent également avoir plus de flexibilité dans leur cheminement scolaire.

Les élèves ont dit qu’il est important d'avoir une variété de programmes et d’options de cours pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs et d’étudier des matières qui les intéressent , dit un communiqué du gouvernement.

Le sondage a recueilli l'avis d'autres personnes comme des parents et des enseignants. Ces derniers ont estimé nécessaire de mettre à jour le programme d'enseignement et d'avoir plus d'aides-enseignants pour soutenir l'apprentissage des élèves.

Les avis exprimés dans ce sondage seront utilisés pour la préparation d’un nouveau plan d’éducation en 2020, selon la province.

Le manque de financement de l'éducation crée des inquiétudes

Par ailleurs, la Fédération des enseignants de la Saskatchewan s'inquiète du manque de financement de l’éducation dans la province.

Le président de la Fédération, Patrick Maze, déplore, dans un communiqué, que des parents et des enseignants doivent débourser de l'argent pour acheter du matériel scolaire.

Les salles de classe sont sous-financées et on demande aux parents de combler l'écart de financement , dénonce-t-il.

Pour sa part, le Nouveau Parti démocratique demande au gouvernement d’allouer plus de fonds au secteur de l’éducation.

Les salles de classe de nos enfants sont de plus en plus encombrées, et le gouvernement a laissé tomber les enfants et les enseignants , déclare le chef du NPD, Ryan Meili, dans un communiqué.

Avec les informations de CBC News