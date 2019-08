L'Ontario porte la cause de la taxe carbone en Cour suprême

Les conservateurs ontariens, dirigés par le premier ministre Doug Ford, s'opposent à l'imposition de la taxe carbone par le gouvernement fédéral. Ils ont contesté en vain sa constitutionnalité devant les tribunaux de la province.

Sur la scène politique, la province a aussi fait front commun avec la Saskatchewan, l'Alberta, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick dans ce dossier et appuyé ces provinces dans leurs propres démarches devant les tribunaux.

Le ministre des Finances, Bill Morneau, n’a pas tardé à réagir à l’annonce du gouvernement ontarien.

Dans une déclaration écrite, il s’est empressé de faire le lien entre Doug Ford et le chef conservateur Andrew Scheer, en soulignant que leurs plans feront peu pour l’environnement.

La vision de Doug Ford pour l’environnement se résume à des autocollants sur les pompes à essence et, en plus, à une contestation inutile et coûteuse devant la Cour suprême du Canada.

Plus de détails à venir