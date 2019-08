Québec reconnaît que la pénurie d'enseignants perdurera au moins quelques années

En mêlée de presse avant de se rendre à la séance du Conseil des ministres, il a laissé entendre que ce ne sera pas la dernière rentrée avec des classes qui ne sont toujours pas pourvues en enseignants.

M. Roberge a accusé le précédent gouvernement libéral d'avoir légué un lourd héritage en matière d'attraction et de rétention de personnel.

Il y a trois legs du dernier gouvernement qu'on va être obligé de traîner comme un boulet pendant quelques années : la pénurie de personnel, ils n'ont pas attiré et gardé les gens qui faisaient le choix de l'enseignement longtemps, et ça va nous prendre un certain temps pour passer à travers; les écoles qui sont vétustes; et carrément la pénurie de locaux aussi , a-t-il dit.

Le ministre a admis que cela allait prendre un certain temps au gouvernement Legault pour pouvoir passer au travers .

Il a reconnu qu'il y avait une inquiétude dans les écoles et les commissions scolaires en cette rentrée liée à la dotation de personnel dans les classes.