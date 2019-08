Absence de bains pendant deux semaines à la résidence Louis-Denoncourt

Lynda et Louise Neault dénoncent le manque de services observé à la résidence Louis-Denoncourt du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Au cours des deux dernières fins de semaine, leur père de 93 ans n’a pu prendre un bain comme souhaité, faute de personnel.

Les deux soeurs trouvent déplorable de constater la dégradation des services en raison de ce manque de ressources. Leur père, qui est en fauteuil roulant, est confiné à sa chambre à longueur de journée, disent-elles.

La situation n’a jamais été aussi problématique depuis qu’il loge à cet endroit, soit près de deux ans. Par manque de ressources ces derniers temps, en plus des congés de bains, personne n’est libre pour le conduire à la salle à manger, ce qui l’oblige à prendre ses repas dans sa chambre.

La famille de Marcel Neault, 93 ans, déplore le manque de services observé cet été à la résidence Louis-Denoncourt de Trois-Rivières. Photo : Lynda et Louise Neault

L’homme paie pourtant une somme de 1910 $ par mois pour obtenir ces services.

On paie pour des services et ils ne les ont pas tout le temps , déplore Louise Neault.

En fin de semaine il n’a pas été habillé, c’est démoralisant de rester en jaquette toute la journée dans sa chambre , dit-elle.

Il a gagné sa vie durement et à 93 ans, il n’est pas capable de recevoir les soins dont il a besoin et pour lesquels il paie. Louise Neault

Personnel épuisé

Les deux femmes sont conscientes que les membres du personnel de la résidence offrent de bons services, dans la mesure du possible.

Les préposées sont fines et font plus que leur possible, mais elles courent toute la journée et sont fatiguées. C’est vraiment désolant , déplorent les deux dames.

Louise et Lynda Neault. Photo : Radio-Canada

La situation fait en sorte qu’elles ne peuvent avoir une tranquillité d’esprit.

Je ne suis jamais certaine qu’il mange à sa faim. Ça m’inquiète , note Lynda Neault. Je suis chez moi et je me pose constamment des questions.

Un appel aux familles

À la résidence Louis-Denoncourt, on comprend les doléances de la famille, notamment à propos de l’absence de bain pendant deux semaines.

Je comprends très bien la famille d’avoir réagi , répond Chantal Rivard, directrice adjointe à l’hébergement au CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec.

La dame confirme que certaines fins de semaine, on doit reporter des bains, par manque de personnel. Elle explique que dans ces cas, un processus de reprise de bains est élaboré, mais que cette fin de semaine, on a fait face à un problème de communication.

Dès que la famille nous a alertés, les bains ont été repris dans les journées de lundi et mardi , dit-elle.

On met en place beaucoup de choses pour tenter de diminuer cette pénurie de personnel, ajoute-t-elle.

Les équipes savent que quand il manque de personnel, on priorise leurs soins de base. (...) On lève nos résidents tous les jours et on s’assure qu’ils aient leurs soins d’hygiène hebdomadairement. Chantal Rivard, directrice adjointe à l’hébergement au CIUSSS MCQ

Cela dit, elle invite les familles à s’impliquer davantage.

Chantal Rivard, directrice-adjointe à l'hébergement au CIUSSS-MCQ.. Photo : Radio-Canada