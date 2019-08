Une travailleuse sociale à temps plein avec le service de police de Trois-Rivières

La travailleuse sociale Marylène Ménard outillera les policiers en matière de santé mentale. Elle interviendra également directement auprès de la population à la suite d’une intervention policière.

L'intervenante du CIUSSS MCQ espère que ce partenariat facilitera les interventions avec une population exposée à des risques et orientera les individus vers les bonnes ressources.

Quelqu'un sur le terrain, ça va permettre un repérage d'une clientèle qu'on a plus de difficulté à aller évaluer et qu'on a de la difficulté à arrimer dans nos services , souligne Mme Ménard.

Depuis 2014, les interventions en matière de santé mentale se multiplient au service de police de Trois-Rivières. En 2018, 800 appels pour ce type d’interventions ont été recensés. Ces interventions accaparent de plus en plus le temps des policiers.

En moyenne, c'est 1 h 40 par policier. Pour nous, quand nos policiers interviennent sur ces événements-là, bien ils sont pas sur la route en train de faire d'autres vérifications ou [...] de répondre à d'autres appels. Alors souvent, c'est des choses où on n'a pas le champ d'expertise pour aller plus loin. Donc, on a besoin de s'arrimer avec des services existants , indique le directeur du service de police de Trois-Rivières, René Martin.

Pour s’adapter à cette nouvelle réalité, le service de police a revu ses façons de faire. Tous les agents ont été formés à évaluer rapidement l’état mental d’une personne. Les policiers disposent aussi d'armes à impulsion rapide, des pistolets Taser.

D’autres services policiers du Québec comptent déjà des travailleurs sociaux dans leurs rangs.