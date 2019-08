Augmentation de la contingence pour le tramway : l’opposition demande des chiffres

En point de presse lundi, Régis Labeaume a déclaré que la contingence était passée de 500 millions à 700 millions de dollars.

Le maire a soutenu que le nouveau montage financier avait été revu et approuvé par la firme KPMG.

Vous n'êtes pas sans savoir qu'une firme comme KPMG ne fait pas de recommandations de la sorte sur une napkin , a tonné le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin.

Il y a une analyse qui accompagne ça c'est certain. Aujourd'hui, ce que je demande, c'est que ce document-là soit rendu public.

Nous n'avons pas de documents pour appuyer le projet de tramway, ce n'est qu'une idée. Jean-François Gosselin, chef de Québec 21

Le montant de total de 3,3 milliards de dollars dédié au projet demeure inchangé.

Accusation de favoritisme

L’opposition officielle accuse aussi la Ville de Québec de favoritisme pour avoir demandé à deux organismes en faveur du tramway de siéger au comité de réalisation du réseau de transport structurant.

Le directeur général d’Accès transports viables, Étienne Grandmont, et le président de Vivre en ville, Alexandre Turgeon, auront comme mandat de conseiller la Ville de Québec et recevront 1000 dollars par jour de travail.

Québec 21 voit dans ces nominations un problème éthique majeur. Selon le conseiller Patrick Paquet, ces organismes se voient récompensés par la Ville pour leur position sur le tramway.

Maintenant, on peut les qualifier de cheerleaders du maire dans le projet du réseau de transport structurant , a-t-il dénoncé.

Je pense que ces gens-là devraient se retirer et qu'on devrait nommer d'autres personnes. Patrick Paquet, conseiller municipal de Neufchâtel-Lebourgneuf

« N’importe quoi »

Chez Accès transports viables, Étienne Grandmont était peu impressionné par la sortie de l’opposition.

Venant d’une organisation comme Québec 21 on peut s’attendre à tout et n’importe quoi. Dans ce contexte-là, on est plus dans le n’importe quoi , a lancé le directeur général.

Étienne Grandmont précise que les montants alloués pour siéger à ces comités sont définis par la Ville de Québec. Ils ne seront pas empochés comme salaire, mais plutôt remis à l'organisme.

C’est une pratique courante dans toutes les villes à ma connaissance. Étienne Grandmont, directeur général d'Accès transports viables

Selon lui, il est tout à fait normal que des organismes environnementaux siègent au comité de réalisation du réseau de transport structurant, au même titre que des organismes culturels ou sportifs sont régulièrement appelés à faire la même chose pour appuyer différentes initiatives municipales.