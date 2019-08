Des experts de l'Université de Winnipeg prévoient plus de journées de canicule d’ici 2050

Dans une trentaine d’années, le réchauffement climatique amènera au Canada des vagues de températures plus chaudes, plus fréquentes et sur une plus longue période, selon le rapport de Prairie Climate Centre (PCC) de l’Université de Winnipeg. Les auteurs du rapport estiment que ces conditions engendreront de graves problèmes de santé aux Canadiens.

Une équipe de chercheurs de PCC a récolté les dernières données canadiennes en lien avec la santé et l'environnement pour mettre sur papier les conséquences que pourraient engendrer les vagues de chaleur.

Dans leur rapport intitulé Vagues de chaleur et santé, un rapport spécial sur les changements climatiques au Canada, les chercheurs indiquent que les grandes villes comme Montréal, Vancouver et Winnipeg sont plus susceptibles de subir des vagues de chaleur dues à une concentration importante de fumée industrielle et de carbone dans l’air.

Selon les projections des chercheurs, dans les 30 prochaines années, le nombre de vagues de chaleur par année augmentera à travers les grandes villes du Canada. Par exemple, à Regina entre 2051 et 2080, le nombre de jours où les températures dépasseront 34 degrés Celsius passerait de 3 à 23 jours.

Comme la fumée des feux de forêt, les vagues de chaleur peuvent causer des lésions aux poumons et aux voies respiratoires. Photo : Radio-Canada

On n'est pas là pour faire peur aux gens, mais on veut les encourager à penser au futur et à se préparer aux conséquences. Dr Ian Mauro, directeur général de Prairie Climate Centre de l'Université de Winnipeg

Selon le rapport de PCC, ces journées de chaleur intense pourraient avoir un effet sur les troubles de santé mentale, comme la dépression et l’anxiété. Les experts ont constaté qu'il y avait une corrélation entre l’augmentation des températures et une augmentation de sautes d’humeurs, de démences ou de détresse psychologique.

L'exposition prolongée à des chaleurs extrêmes peut également engendrer d'autres problèmes de santé allant de crampes et d’éruptions cutanées, jusqu’à l'épuisement, le coup de chaleur et même la mort si la température corporelle n'est pas réduite.

Qui sont les personnes les plus à risques?

Après la canicule de Montréal en 2018 qui a fait 66 morts, les chercheurs ont constaté que certaines personnes étaient plus vulnérables que d’autres à subir des conséquences liées aux vagues de chaleur :

Les personnes qui n’ont pas accès à l’air conditionné dans leur maison;

Les personnes qui vivent en isolement social et qui n’ont pas accès à un réseau internet fiable pour se tenir au courant des avertissements de chaleur;

Les personnes qui sont à mobilité réduite.

On retrouve aussi dans la liste des plus vulnérables ceux et celles qui sont déjà atteints d’une maladie, les personnes âgées et les enfants. Il faut noter que les personnes qui se prêtent à des activités extérieures sont aussi à risque de subir des conséquences dangereuses de vagues de chaleur.

Quoi faire lors d’une période caniculaire? Tenez-vous au courant des journées caniculaires pour vous préparer en conséquence;

Limitez le temps que vous passez à l’extérieur, surtout, lorsque vous vous prêtez à activités ardues;

Si vous ne pouvez pas éviter des activités extérieures, essayez de les planifier en matinée ou en soirée lorsque la température sera plus fraîche;

Restez à l’intérieur à l'air conditionné et dans des espaces bien aérés. Si vous n’avez pas de climatiseur à la maison, allez dans les centres commerciaux, les bibliothèques des infrastructures où l'air conditionné est offert;

Restez hydraté et évitez les boissons alcoolisées;

Habillez-vous avec des vêtements légers et un chapeau et utilisez de la crème solaire.;

Veillez sur votre voisin et les personnes de votre communauté qui pourraient avoir besoin d’aide. Source : Rapport Vagues de chaleur et santé de Prairie Climate Centre

Ce rapport spécial offre des outils d’éducation pour inspirer la communauté à prendre des actions pour un environnement plus sain , explique le Dr Ian Mauro, directeur général de PCC.

Les chercheurs de PCC encouragent la population à presser les politiciens pour qu'ils puissent mener des actions concrètes dans le but de ralentir le réchauffement climatique.