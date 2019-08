La tempête Erin se dirige vers les Maritimes

Les résidents des Maritimes doivent s’attendre à des pluies abondantes et des vents forts par endroits lors du passage de la tempête Erin, à compter de jeudi matin.

La tempête tropicale devrait s’affaiblir et être rétrogradée au rang de tempête post-tropicale avant son arrivée dans la région, selon Environnement Canada.

Quelles régions recevront le plus de pluie et quelles subiront les vents les plus forts? Tout dépend de la trajectoire exacte de la tempête.

Selon les prévisions actuelles, l’ouest de la Nouvelle-Écosse, le sud-est du Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard recevront les pluies les plus abondantes tandis que le reste de la Nouvelle-Écosse subira les vents les plus forts.

Les régions situées au nord et à l'ouest de la trajectoire de la tempête pourraient recevoir 50 mm de pluie ou plus en 24 heures, voire plus de 100 mm de pluie par endroits d’ici vendredi matin, estime Environnement Canada.

Les régions à l’est de sa trajectoire recevront des vents qui pourraient être suffisamment forts pour causer des pannes de courant et d’autres dommages mineurs, selon Environnement Canada.

Aucune onde de tempête n’est prévue pour le moment, mais le niveau des eaux pourrait être plus haut que d’habitude avec un fort ressac le long de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse vendredi.