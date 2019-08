Huskies-Foreurs : la première phase des camps d'entraînement se conclut

Les deux organisations tracent un bilan positif de cette étape.

En entrevue à l'émission Des matins en or, l'entraîneur-chef et directeur général des Huskies, Mario Pouliot, a parlé de l'une des surprises de ce camp.

Je pense que Samuel Johnson a été une belle révélation. C'était notre choix de quatrième ronde, on savait que c'était un joueur qui avait un très bon potentiel offensivement et il nous l'a démontré , a-t-il affirmé.

Je pense que c'est un gars qui a un bon sens du jeu, est très bon avec la rondelle. Son éthique de travail est intéressante, donc ça va être définitivement un joueur qui va devenir très excitant dans notre alignement , avance Mario Pouliot.

L'année des Foreurs?

Après quelques années difficiles sur le plan des résultats, les Foreurs devraient récolter le fruit de leur travail.

Il y a un chemin à faire pour devenir des champions et pour devenir des champions, il faut apprendre à devenir des gagnants, a déclaré Pascal Daoust, directeur général hockey chez les Foreurs de Val-d'Or, à Des matins en or. C'est sûr que les dernières années, on a appris à gagner certains de nos combats et on a appris aussi à vivre d'autres résultats. Ça fait partie du chemin des champions.

La saison 2019-2020 de la LHJMQ débute officiellement le 19 septembre, alors que les champions de la Coupe du Président, les Huskies, affronteront l'Armada de Blainville-Boisbriand.