Moi, Sam. Elle, Janis : le plaisir de décortiquer le vrai du faux

CRITIQUE - Avec son deuxième roman Moi, Sam. Elle, Janis, l’Ottavien Jean Boisjoli s’attaque au polar à sa manière. Le résultat est un portrait réaliste, et souvent touchant, d’une jeunesse blessée et traumatisée par le passé, mais qui avance en dépit du poids des fantômes.

Le livre s’ouvre sur non pas un, mais trois meurtres. Mais là s’arrêtent les comparaisons avec les polars à la Lars Kepler et autres maîtres du genre. Jean Boisjoli nous convie plutôt à déterrer les racines de la violence pour en comprendre la genèse. En ce sens, il donne donc plus dans le drame humain.

L'auteur Jean Boisjoli Photo : Radio-Canada

Son protagoniste, prénommé Sam, est soupçonné d’avoir tué plusieurs personnes. Il souffrirait de troubles mentaux et doit subir une évaluation psychiatrique pour déterminer s’il avait toutes ses facultés au moment de commettre ses crimes.

Lui, Sam

Au fil des rencontres avec son psychiatre, Sam s’ouvre et se confie au docteur Jean-Paul Leduc. On découvre, dans l’intimité du cabinet du médecin, un personnage principal avec un lourd passé. Sam a grandi dans Vanier, le bout hard rock du chemin de Montréal et a été laissé aux soins d’un père abusif le jour où sa mère a décidé de s’enfuir.

Mais le lecteur et le psychiatre se font-ils manipuler? Peut-on croire tout ce que Sam confesse? Dès les premières pages, l’auteur laisse croire que non.

C’est d’ailleurs sans doute pour ça que j’ai essayé de transformer ma jeunesse en quelque chose qui ressemble à une vie normale , avoue Sam à son psychiatre.

La possibilité d’une vie normale lui est offerte par une famille d’accueil, qui l’adopte dans l’espoir de permettre à Sam d’enfin échapper à la misère.

Il y parviendra. Presque.

Elle, Janis

Tout va mieux pour Sam. Jusqu’à ce que Janis arrive dans le portrait. La jeune femme, à l’immense talent de chanteuse, échappe à son bled perdu du Manitoba et transporte avec elle un bagage émotif rempli d’un passé marqué, lui aussi, par des abus.

Si Janis et Sam se retrouvent grâce à l’amour, pourront-ils aussi s’en servir pour guérir? Mais Janis est-elle bien réelle ou n'est-elle pas le fruit de l’imagination du protagoniste? Le psychiatre en doute. Le lecteur aussi. Pendant ce temps, l’auteur, lui, continue de tirer les ficelles.

Et moi, ce que j’en pense?

La prémisse d’un patient tentant de manipuler son psychiatre n’a rien de révolutionnaire. D’ailleurs, le roman de Jean Boisjoli rappelle par moments la pièce de théâtre La Chanson de l’éléphant du Québécois Nicolas Billon.

Toutefois, une fois qu’on y plonge, remonter à la surface de cette lecture compulsive pour reprendre son souffle ne sera pas toujours facile. Et oublier les personnages ne le sera pas non plus.

Il n’est pas simple de jouer avec le lecteur et de le garder en suspens pendant 264 pages. Dans le monde du polar, il n’est pas évident non plus de créer des personnages attachants, au point de faire oublier au lecteur qu’il y a un meurtrier au large. Or, Jean Boisjoli réussit ces deux exploits avec intelligence et habileté grâce à une écriture directe et fluide.

Les meurtres évoqués dès les premières pages deviennent purement accessoires, tant on s’attache à Sam, à cause des épreuves qu’il a à surmonter. Au final, on se soucie plus ou moins de la culpabilité ou de l'innocence du protagoniste. Ce qu’on lui souhaite, après des années à porter l’espoir à bout des bras, c’est de s’en sortir. Une fois pour toutes.

Jean Boisjoli est en contrôle de tout, ici. Même des sentiments de son lecteur.

Éprouver de l’empathie pour un présumé meurtrier, c’est croire en la vie et dans la capacité de l’humain de se réhabiliter. C’est la leçon enseignée par l’auteur dans les pages de son deuxième roman.

On lui pardonne des dialogues parfois boiteux et invraisemblables, en raison de nombreux passages poétiques et d’une beauté telle, qu’ils méritent d’être relus deux fois plutôt qu’une. Notamment, cette scène où la mère s’enfuit en plein hiver, sans même enlever son tablier et ses pantoufles. Ou encore le tatouage en forme de rose que Sam se fera faire comme symbole de la pierre tombale que [s]on père n’a jamais eue .

Entre ce qui est vrai et ce qui est faux, il y a beaucoup de beau.

Un texte de Kevin Sweet