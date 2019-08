Comment l'Université de l'Ontario français compte se démarquer des autres institutions?

Une soixantaine de personnes issues du monde de l'éducation et des membres du public ont participé à l'école d'été en ligne, mercredi.

Pour cette première activité académique, l'UOF a choisi de s'intéresser à la mobilisation des connaissances, notamment pour parler du partage des savoirs , précise Marc Johnson, directeur du Carrefour francophone du savoir et de l'innovation.

Ces discussions permettent de dessiner la vision de l'Université, qui se construit petit à petit, en dépit de peu de financement, et grâce aux partenariats, indique M. Johnson.

Pour se démarquer des autres universités, il faudra offrir des programmes novateurs, ancrés dans l'air du temps et ne pas recréer ce qui se fait déjà ailleurs, estime M. Johnson.

On a identifié les besoins immédiats et ceux émergents. On s'attache à ces besoins et aux tendances pour créer une université qui ne sera pas comme les autres. Et on a de la chance, on crée une université de toutes pièces donc on n'a pas besoin de changer des structures.

Marc Johnson, directeur du Carrefour francophone du savoir et de l'innovation