Ninja signe un partenariat avec Adidas

La nature du partenariat est encore nébuleuse, mais une page web sur le site d’Adidas consacrée à celui-ci semble promouvoir une campagne baptisée Time In. Une courte vidéo dans laquelle Ninja parle du temps qu’il voue à peaufiner son art et un formulaire qui invite les internautes à s’inscrire à une infolettre pour recevoir des nouvelles y sont présentés.

Le site web promet tout de même que de grandes choses s’en viennent . Il est donc possible que Ninja collabore avec l’entreprise allemande pour lancer sa propre collection de vêtements, comme l’ont fait des artistes comme Kanye West et Beyoncé.

Ninja a mentionné mardi, lors d’une diffusion en direct sur la plateforme Mixer, que plus de détails quant à ses projets avec Adidas seraient bientôt annoncés.

Les marques de vêtements prennent de plus en plus de place dans le sport électronique depuis quelque temps. Adidas a conclu plus tôt cette année une entente avec l’équipe professionnelle de FIFA Lyon EDG et Nike est depuis peu en partenariat avec la ligue chinoise professionnelle de League of Legends. La marque Champion conçoit pour sa part les uniformes pour l’équipe de sport électronique Dignitas.

Il s’agit du deuxième partenariat de taille dans lequel s’engage Tyler Belvins en un mois. Le 1er août, il a annoncé qu’il quittait la populaire plateforme de diffusion Twitch pour se joindre à Mixer, un service concurrent appartenant à Microsoft.

Connu pour ses diffusions en direct de parties de Fortnite, Ninja comptait plus de 14 millions personnes abonnées sur Twitch avant de repartir à zéro sur Mixer. Il est parvenu à passer la barre du million de personnes abonnées sur cette nouvelle plateforme en à peine cinq jours et a presque doublé ce nombre en moins d’un mois.