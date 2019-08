Des opposants à la vaccination obligatoire se font entendre à Fredericton

Le projet de loi 39 exigera, s'il est adopté, que les élèves fréquentant une école publique ou une garderie éducative agréée au Nouveau-Brunswick produisent soit une preuve d’immunisation, soit une exemption médicale au moyen d’un formulaire signé par un professionnel de la santé. Il vise aussi à supprimer les exemptions non médicales en matière de vaccination.

Les consultations publiques se déroulent depuis mardi devant le Comité permanent de modification des lois de l’Assemblée législative.

La première intervenante ayant donné une présentation mercredi matin , Monica St-Amand, estime que le projet de loi est «discriminatoire» envers les parents qui décident de ne pas faire vacciner leurs enfants.

Un autre intervenant, Ted Kuntz, le vice-président du groupe Vaccine Choice Canada, un organisme basé à Vancouver, réclame pour les gens le libre choix de se faire vacciner ou non. Il reconnaît que des vaccins peuvent être efficaces, mais il croit qu’ils peuvent être aussi non sécuritaires et causer des problèmes de santé.

Selon Ted Kuntz, la majorité des effets secondaires des vaccins n’est pas signalée par les gens qui les reçoivent. Il soutient que les vaccins sont testés sur une période trop courte pour qu’on évalue leurs effets à long terme.

Sur Twitter, le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy, a réagi en disant que des parents ont raconté des histoires tristes et épouvantables qui n’ont rien à voir avec le projet de loi et qui n’ont aucune base scientifique. Il accuse les groupes comme Vaccine Choice Canada de manipuler les parents.

Les intervenants disposent de 30 minutes chacun pour faire leur présentation et répondre aux questions des députés. Lorsque Ted Kuntz a terminé sa présentation, il n’a eu que le temps de répondre à une seule question. Le député Keith Chiasson lui a demandé s’il contesterait la loi si elle est adoptée. M. Kuntz a dit être prêt à aller jusqu’à la Cour suprême du Canada.

Plusieurs groupes et intervenants basés hors du Nouveau-Brunswick et même aux États-Unis participent aux consultations publiques. Le greffier les a acceptés parce qu’il avait reçu la directive d’organiser des audiences ouvertes autant que possible.

Plusieurs autres intervenants vont aussi donner une présentation durant la journée. Les audiences publiques vont se terminer jeudi.

