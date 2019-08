Un nouveau radar météo de calibre mondial installé en Saskatchewan

Le gouvernement fédéral a annoncé mercredi l’installation d’un nouveau radar météo de calibre mondial à Bethune, au nord-ouest de Regina, afin de permettre aux Saskatchewanais d’avoir accès plus rapidement à divers renseignements météorologiques, notamment.

L’appareil, qui devrait être pleinement opérationnel à la fin du mois de septembre, est muni d’équipements à la fine pointe de la technologie.

Il détectera ainsi plus rapidement les orages, les tornades et les tempêtes, notamment, en plus de fournir des mises à jour régulières à la population.

Ces radars jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité publique en fournissant aux organismes de gestion des urgences des renseignements sur les phénomènes météorologiques violents , indique le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, Ralph Goodale.

Cette mesure s’inscrit dans la volonté du gouvernement fédéral de moderniser son réseau national de radars météorologiques.

En février 2017, Ottawa a investi 83 millions de dollars dans le cadre du Programme canadien de remplacement des radars météorologiques d’Environnement Canada.

Un radar à la fine pointe de la technologie a également été installé à Radisson, au nord-ouest de Saskatoon, à l'automne 2017.