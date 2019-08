Les revenus en hausse pour l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières

Les spectacles à l'Amphithéâtre Cogeco ont rapporté 1 million $ de plus en 2018 qu' en 2017 . Des données obtenues par Radio-Canada révèlent que les revenus générés par les spectacles ont atteint 7,2 millions $ en 2018 et que l'apport financier de la Ville pour l'amphithéâtre a quant à lui légèrement diminué.

Les frais de gestion versés à la Corporation des événements de Trois-Rivières et le remboursement de l'hypothèque se sont maintenus à 1,7 million $ et 864 000 $.

La Ville a tout de même économisé sur les dépenses relatives à la bâtisse comme l'électricité, le nettoyage et le déneigement qui ont coûté près 269 000 $, soit 160 000 $ de moins qu'en 2017.

Tableau des revenus et dépenses liées à l'exploitation de l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières Photo : Radio-Canada

Le directeur général de la Corporation des événements de Trois-Rivières, qui exploite le site, se réjouit de pouvoir en donner davantage pour leur argent aux Trifluviens.

Il fallait qu'on prenne le temps que cet espace-là, cet équipement-là soit connu des gens, explique Steve Dubé. De sorte qu'en 2015, on a présenté 25 événements et cette année, on va être environ à 37 événements.

Il aimerait au cours des prochaines années étendre la période de spectacles pour tenir des événements plus tôt en juin et ainsi pouvoir en tenir jusqu'à 40 ou même 45 spectacles pendant la saison estivale, ce qui permettrait également d'augmenter davantage les revenus.

Par contre, même si la Corporation des événements génère de plus en plus de revenus, le directeur général n'envisage pas la rentabilité.

Nous, quand on est arrivé en place, on a toujours dit qu'on aurait besoin d'un support de la Ville. C'est un équipement municipal. C'est un équipement public comme un aréna, comme une bibliothèque , estime Steve Dubé précisant que le soutien financier de la Ville correspond à moins de 15 % du budget global d'opération.

Vers une autre année record

Les données préliminaires pour l'année en cours démontrent que cette tendance devrait se poursuivre en 2019. Les frais de gestion versés à la Corporation sont passés de 1,7 million $ à 1,4 million $, principalement parce qu'elle a terminé de payer certains équipements acquis il y a cinq ans.

Les revenus quant à eux devraient aussi être en hausse pour 2019 alors que la Corporation des événements projette une année record, tant en raison de l'achalandage lors des représentations du spectacle Joyeux calvaire du Cirque du Soleil que de sa programmation diversifiée qui s'échelonne maintenant jusqu'à la fin septembre.

Les données pour les cinq premiers mois de l'année 2019, soit jusqu'à la fin mai, révèlent des revenus de 4,8 millions $ seulement pour la prévente des billets de spectacles pour l'été 2019.

Avec les informations d'Amélie Desmarais