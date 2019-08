Inondations à Chatham-Kent : la situation pourrait empirer

L’Office de protection de la nature Lower Thames Valley avertie dans un communiqué que d'autres zones le long du littoral du lac Érié pourraient être endommagées.

Des vents forts pouvant atteindre 30 et 55 km/h, et des vagues de plus d'un mètre sont également attendues dans l'après-midi.

Une quarantaine de maisons ont été touchées lundi par des inondations, ce qui a forcé la Municipalité à déclarer l'état d’urgence. La promenade Erie Shore a également été partiellement coupée à la circulation.

Les autorités demandent au public d'éviter le secteur.

Les résidents quant à eux sont aux abois.

Shannon Westgate, qui vit à London, est propriétaire d’un chalet sur la promenade depuis cinq ans.

Nous avons un mur de briques, neuf de l’an dernier, qui s’est effondré dans le lac. Notre terrasse, relativement neuve, qui avait déjà été endommagée par les vagues, est maintenant détruite, dans l’eau.

Quant aux réparations de la route, le conseiller municipal du quartier 2, Trevor Thompson, dit que la situation est plus qu'incertaine.

Ça va prendre au moins une semaine avant même que l'on puisse évaluer la situation , explique-t-il.

Le conseiller, frustré, avance même la possibilité que les réparations ne soient jamais faites. Selon lui, la situation dépend tellement de la météo que la route pourrait s'effondrer complètement.

L'intérieur d'une des maisons dévastées par les inondations. Photo : CBC/Sanjay Maru

Un problème récurrent

Trevor Thompson est inquiet depuis longtemps pour cette zone à risque.

Ce sont des pansements sur des pansements , se confie-t-il.

Déjà lors d’une inondation en juin, le conseiller avait déclaré que la municipalité avait été chanceuse que les vents n’aient pas été plus fort auquel cas des centaines d’hectares auraient été inondées . Cette semaine, ce qu’il redoutait est arrivé.

Dans le passé, M Thompson avait déjà souligné que l'érosion était simplement trop rapide - environs trois mètres sont perdus chaque année sur cette rive - et que la municipalité ne pouvait pas avancer aussi rapidement pour répondre au problème.

Lorsque les routes sont inondées et qu’il faut réaliser des réparations sur le long terme, une évaluation environnementale doit être effectuée, ce qui implique plusieurs étapes à franchir au sein du gouvernement et pour voter sur des mesures , avait-il alors affirmé lors des inondations du mois de juin.

Pour cette nouvelle inondation, le maire de la Ville a demandé de l’aide fédérale et provinciale, et est entré en contact avec leurs députés provincial et fédéral pour trouver une solution en commun.

Un avertissement d'inondations reste en vigueur jusqu'à vendredi pour le secteur.