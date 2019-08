Importante baisse des signalements en attente d'évaluation à la DPJ de l'Estrie

En date du 26 août, la DPJ comptait 235 signalements en attente d'évaluation. Ce nombre avoisinait les 900 en mai.

Pour arriver à ces résultats, la DPJ affirme avoir offert aux intervenants du soutien au niveau administratif et clinique. Aussi, des retraités sont venus à la rescousse pour prêter main-forte aux employés. On a aussi réussi à obtenir des gens en réaffectation. Sept travailleuses enceintes sont venues donner un coup de main. Ça fait débloquer bon nombre de dossiers , explique le directeur de la protection de la jeunesse en Estrie par intérim, Alain St-Pierre.

Le délai d'attente après un signalement atteignait les 39 jours en moyenne, contre 26 au Québec, au 1er dernier. À l'heure actuelle, il faut 33 jours aux intervenants de l'Estrie pour analyser les signalements. La cible ministérielle est de 12 jours.

Si le signalement est retenu, il faut 91 jours à la DPJ pour évaluer complètement le dossier. À ce jour, 406 dossiers sont en attente d'être évalués.

Nombre de signalements à la hausse

Si les signalements en attente d'évaluation sont à la baisse, le nombre de signalements est, quant à lui, à la hausse. À l'heure actuelle, la DPJ reçoit 15 signalements de plus par semaine qu'à la même période l'an dernier. En moyenne, ce sont 134 signalements qui sont reçus chaque semaine à la DPJ de l'Estrie.

Pour stabiliser les équipes de travail, la DPJ Estrie offrira un poste à tous ceux qui y travaillent actuellement. Cette mesure touchera 90 employés. On a aussi reçu du ministère de la Santé et des Services sociaux pour accroître nos effectifs. C'est sûr qu'à terme, nous serons limités par le nombre de candidats disponibles et non pas par les argents qui sont mis à notre disposition , croit M. St-Pierre.

La DPJ de l'Estrie pourrait engager jusqu'à 40 personnes.