L'annulation d'un vol transforme un week-end de célébrations en « cauchemar »

Anika Scheurer et cinq de ses amies s’apprêtaient à monter à bord de l’appareil de la compagnie aérienne Swoop, lorsqu’un problème mécanique a provoqué d’abord le retard, puis l’annulation du vol.

La compagnie aérienne à bas tarif appartenant à WestJet leur a donné un crédit couvrant les frais d’hôtel pour la nuit, et 30 $ pour les repas. On leur a promis une place dans un avion dans les 48 prochaines heures. Or, Mme Scheurer affirme qu’un courriel indiquait que le vol de retour n'aurait lieu que le 2 septembre, soit une semaine plus tard.

Originaires de Winnipeg, Anika Scheurer et ses amies célébraient une fête d'enterrement de vie à Kelowna, en Colombie-Britannique. Leur vol de retour a été annulé par la compagnie aérienne Swoop. Photo : Bare Wine Tours

La compagnie aérienne a transformé un week-end de fête en cauchemar , déplore Mme Scheurer.

Des responsabilités familiales et professionnelles empêchant les membres du groupe de prolonger d’une semaine ce qui devait être un week-end de célébrations les ont forcées à se procurer elles-mêmes un vol avec WestJet dès mardi.

Connaître ses droits

Une charte des voyageurs est partiellement entrée en vigueur au Canada en juillet dernier. Le deuxième volet du règlement doit entrer en vigueur le 15 décembre prochain. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Selon le fondateur de l'organisation à but non lucratif Air Passenger Rights, Gabor Lukacs, les voyageurs doivent savoir à quoi ils ont droit s'ils connaissent des ennuis lors de voyages.

Il estime que l'offre du vol de remplacement une semaine complète après l'annulation est déraisonnable et injustifiable. Selon M. Lukacs, les compagnies aériennes ont le devoir de trouver des solutions de rechange convenables pour leurs passagers, même si cela les contraint parfois à organiser des vols avec d'autres compagnies aériennes.

M. Lukacs dit que tous les coûts engendrés par les retards, y compris les repas, l'hébergement, les salaires perdus et même les frais de garde d'enfants, devraient être réclamés par écrit.

Si ceux-ci ne sont pas remboursés dans un délai d'environ une semaine, il somme les passagers à déposer une plainte au tribunal des compagnies aériennes, et à réclamer jusqu'à 1000 $ en dommages-intérêts punitifs pour envoyer un message .

Swoop présente ses excuses

Peu après son retour à Winnipeg mardi, Anika Scheurer a reçu un appel du personnel de Swoop l'informant que son vol de retour avec WestJet serait remboursé. La personne a qui elle a parlé était désolée dit-elle, mais Mme Scheurer soutient tout de même que le processus aurait dû être plus clair.

« On s'excuse pour les désagréments causés à ces voyageurs. Swoop dispose de toutes les ressources disponibles pour que nos voyageurs arrivent à destination aussi rapidement et en toute sécurité que possible » indique un porte-parole de Swoop.

Avec les informations de Rafferty Baker, CBC News