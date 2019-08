Les régions doivent être créatives pour sauver l'information locale, selon deux ministres

Au moment où l’avenir des médias locaux et régionaux est plus que jamais incertain, les régions doivent saisir l’occasion de montrer leur créativité et trouver des solutions pour sauver leur information locale.

C’est ce qu'avancent la ministre déléguée au Développement régional et responsable de la Gaspésie et des Îles, Marie-Eve Proulx et la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, dans une lettre ouverte envoyée aux médias mardi soir.

Les deux élues ont fait cette intervention en marge de la Commission sur l’avenir des médias qui se déroule actuellement à Québec.

Marie-Eve Proulx, ministre responsable de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada

La présence d’une presse locale et régionale professionnelle contribue au dynamisme et à la vitalité de toutes les régions du Québec , peut-on lire dans la lettre. Le développement des régions dépend nécessairement de leur capacité à innover et à mettre en place des moyens de prospérer. [...] L’industrie de la presse écrite n’échappe pas à ces nouvelles réalités.

Invitée à commenter son intervention, la ministre Proulx a soulevé le fait que l’information locale est une plaque tournante pour la vie démocratique, un moyen d’occuper notre territoire moyen de faire valoir les spécificités de chaque région .

En plus du prêt d’urgence de 5 millions de dollars accordé par le gouvernement pour faire face à la crise que traverse le Groupe Capitales Médias, Mme Proulx a rappelé aussi qu’un comité a été mis en place pour travailler sur un Fonds d’aide spécifique, sur des solutions particulières pour aider les médias. , mentionne-t-elle.

La Commission parlementaire sur l'avenir des médias d'information s'est ouverte lundi à Québec. Photo : Getty Images

Toutefois, les solutions devraient venir des régions. Québec serait là pour les épauler au moment de les mettre en œuvre.

Historiquement, les régions se sont mobilisées pour trouver des solutions novatrices et se sont serré les coudes. Je crois à leur créativité pour réinventer un nouveau modèle. Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement régional et responsable de la Gaspésie et des Îles

La ministre suggère entre autres le modèle coopératif qui, selon elle, comporte des exemples de réussite fort intéressants et qui ont fait une différence dans l’histoire du Québec.

Les régions ont été évacuées du discours public et des politiques publiques. C’est inacceptable, estime Marie-Eve Proulx. On est en train d’essayer de renverser la vapeur pour aider les régions à avoir les moyens de leurs ambitions.