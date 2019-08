Aucune mort par surdose dans les centres d’injection supervisée en Alberta en 2019

Un rapport établi par le Conseil communautaire de l'Alberta sur le VIH (Alberta Community Council on HIV - ACCH), publié mercredi, montre que les centres d’injection supervisée en Alberta sauvent des vies. D’après leurs données, aucune mort n'est survenue après plus de 4300 surdoses dans leurs centres cette année, et le personnel de ceux-ci a évité plus de 3700 appels aux services d'interventions d’urgence.