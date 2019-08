Kevin O'Leary impliqué dans un accident de bateau mortel en Ontario

L'homme d'affaires et vedette télé Kevin O'Leary confirme qu'il était un « passager » à bord d'une embarcation qui est entrée en collision avec une autre sur un lac en Ontario, samedi dernier, faisant deux morts.

Dans une déclaration écrite, M. O'Leary affirme que l'autre bateau n'avait « pas de lumière de navigation » et que ses occupants ont « pris la fuite » après l'accident.

L'ancien candidat à la chefferie des conservateurs fédéraux ajoute qu'il collabore pleinement à l'enquête policière.

Compte tenu de l'enquête menée actuellement par la police, nous ne commenterons pas davantage, indique une porte-parole de la société O'Leary Financial Group. Nos pensées et nos prières accompagnent les victimes et leurs familles.

Selon la Police provinciale de l'Ontario, la collision est survenue sur le lac Joseph près de Parry Sound vers 23 h 30, samedi.

Un homme de 64 ans de la Floride a péri dans la collision, alors qu'une femme de 48 ans de Markham, en banlieue de Toronto, qui avait été blessée grièvement, a succombé à ses blessures tard mardi.

Le porte-parole de la PPO, Joe Scali, ajoute que les deux embarcations avaient quitté les lieux de l'accident pour obtenir des soins médicaux, mais demeuraient en contact avec les ambulanciers, ce qui semble contredire l'affirmation de M. O'Leary selon qui les occupants de l'autre embarcation avaient « pris la fuite ».

M. Scali n'a pas voulu donner de détails sur les circonstances entourant la collision ni identifier les occupants des deux bateaux.

Le week-end avait été marqué par deux autres accidents sur des cours d'eau en Ontario, y compris un autre accident mortel.