Sondage : les libéraux fédéraux creusent l’écart en Atlantique

Les libéraux de Justin Trudeau ont mis fin à leur glissade dans les intentions de vote en Atlantique, selon le plus récent sondage de Narrative Research (anciennement Corporate Research). Ils recueillent 43 % des appuis, comparativement à 30 % pour les conservateurs.

Lors du dernier sondage de Narrative Research, en mai, les libéraux avaient baissé à 39 % alors qu’ils recueillaient 47 % des appuis trois mois plus tôt, en février.

Les conservateurs avaient profité de ce fléchissement. Ils récoltaient 36 % des appuis en mai, en légère hausse par rapport au sondage de février.

Le dernier trimestre a été important pour le Parti libéral, analyse la sondeuse Margaret Brigley, de Narrative Research. L’écart dans les intentions de vote s’est accru à 13 %. Il reste à savoir s’il se maintiendra dans les mois à venir.

Les verts plus populaires que les néo-démocrates

Autre fait saillant du sondage : les appuis aux verts, qui avaient connu une forte augmentation lors du dernier sondage de la même maison, se maintiennent. Ils obtiennent 15 % de la faveur populaire, comparativement à 14 % en mai et à 6 % en février.

Ils semblent avoir pris la place dévolue au Nouveau Parti démocratique qui était traditionnellement le troisième parti en Atlantique. Le NPD a obtenu un maigre 10 % lors du plus récent sondage, un pourcentage qui n’a guère varié depuis février.

Le sondage a été mené du 31 juillet au 22 août auprès de 1500 répondants des quatre provinces de l’Atlantique. Il comporte une marge d’erreur de 2,5 %, 95 fois sur 100. 41 % des répondants étaient indécis, n'ont pas voulu révéler leur préférence, n'ont pas répondu ou n'ont pas l'intention de voter.

Justin Trudeau demeure également le chef le plus populaire : il est le choix comme premier ministre de 31 % des répondants, comparativement à 21 % pour Andrew Sheer, 16 % pour la chef des verts Elizabeth May et 8 % pour le chef néo-démocrate Jagmeet Singh. Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, ferme la marche à 3 %­.

Les résultats par province indiquent que les libéraux sont demeurés à 42 % des intentions de vote en Nouvelle-Écosse, un pourcentage inchangé par rapport à mai. À Terre-Neuve-et-Labrador, leurs appuis se sont accrus à 48 % (45 % en mai).

La position des libéraux s'est également raffermie à l'Île-du-Prince-Édouard : ils recueillent maintenant 35 % des appuis comparativement à 32 % en mai.

Résultats contrastés pour le Nouveau-Brunswick

Mais c'est au Nouveau-Brunswick que le vent a le plus tourné en faveur des libéraux, selon le sondage de Narrative Research : ils sont passés de 31 % des intentions de vote à 40 %. Les conservateurs ont subi une baisse correspondante : de 41 %, ils sont passés à 32 %.

Un deuxième sondage dont les résultats ont été publiés mercredi offrent toutefois un portrait différent, au Nouveau-Brunswick : ce sondage de MQO Recherche confirme la remontée des libéraux qui recueilleraient 41 % des appuis si des élections avaient lieu aujourd'hui, mais il indique également que les conservateurs les talonnent, à 40 % des intentions de vote.

Le Nouveau-Brunswick sera certainement une province intéressante à surveiller dans la campagne à venir , a affirmé par voie de communiqué Stephen Moore, vice-président de MQO Recherche. Les conservateurs sont à leur plus fort à [Saint-Jean], alors que les libéraux sont en tête partout ailleurs.