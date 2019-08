19 navires négriers bâtis à Terre-Neuve, mais « personne n’en parle jamais »

L’oeuvre de Camille Turner, The Afronautic Research Lab, présente une archive interactive où les visiteurs peuvent voir des preuves que 19 bateaux négriers ont été construits à Terre-Neuve pendant le 18e siècle.

L’exposition est intentionnellement sombre. Il faut utiliser des lampes de poche et des loupes pour lire les textes parce que, comme le relate l’artiste, c’est la réalité lorsqu'on essaie de découvrir ces histoires. Elles sont cachées .

Originaire de la Jamaïque, Camille Turner est tombée sur les histoires des négriers terre-neuviens lorsqu’elle fouillait dans les archives Slave Voyages (Nouvelle fenêtre) , une base de données américaine sur le transport maritime des esclaves.

Mme Turner a essayé de trouver davantage d’informations aux archives provinciales et à celles de l’Université Memorial, sans succès.

Les gens d’ici me disent, “J’ai grandi ici, mais je n’avais aucune idée [que ça s'était passé]”. On n'enseigne pas ces histoires à l’école et on ne les trouve pas dans un musée. Personne n’en parle jamais.

Camille Turner, artiste