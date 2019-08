Commission Laurent : « Personne n’a claqué la porte », assure Sol Zanetti

Le député de Jean-Lesage a nié que c’est parce qu’il ne s’entendait pas avec la présidente de la commission, Régine Laurent, qu’il a cédé sa place à son collègue solidaire Andrés Fontecilla. Radio-Canada a rapporté mardi que les deux avaient eu une sérieuse prise de bec lors d'une réunion en juin et que le premier ministre François Legault avait dû s’en mêler.

M. Fontecilla, député de Laurier-Dorion, vient du monde communautaire et est particulièrement bien équipé pour le relever, a dit M. Zanetti, alors que lui venait de passer plusieurs mois à se préparer pour son rôle de porte-parole en matière de santé et services sociaux. Il a donc choisi de conserver cette responsabilité.

Mais le ton est toujours resté civilisé au sein de la commission, a assuré Sol Zanetti.

Les gens ont eu des débats passionnés , a-t-il convenu.

Il n’y a personne qui a crié, a mis son poing sur la table ou est parti en colère. Est-ce que les gens [ont eu] des désaccords à certains moments? Peut-être. Mais rien […] d’inhabituel. Sol Zanetti, député solidaire de Jean-Lesage

Régine Laurent avait le même discours, mardi soir. C’est sûr que c’est passionné. On a de longues heures de discussion, mais il n’y a absolument pas de bisbille , a-t-elle affirmé en entrevue à l'émission 24/60.

Le ton n’a pas monté plus que dans toutes les circonstances où des gens doivent s’entendre sur un nouveau fonctionnement , a-t-il dit, en clamant que tout s’est résolu de façon tout à fait pacifique .

Sol Zanetti a souligné que la commission Laurent réunit des représentants de tous les partis, et qu’une telle structure est inédite, au Québec. C’est un peu une bibitte étonnante, comme commission, mais c’est dû au fait que c’est la première fois qu’il y a une commission d’enquête à laquelle siègent des députés.

Si on n’avait pas été capables de faire des compromis, on ne se serait pas entendus et vous l’auriez su en juin , a poursuivi le député. Et si on n’était pas satisfaits, et si on n’avait pas pleinement confiance en cette commission-là, comme parti politique, on n’y participerait pas. Et on y participe parce qu’on trouve ça important. […] Ce n’est pas juste une game politique.

François Legauklt avait