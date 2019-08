Le patron de Capitales Médias propose une piste originale de financement

Cette nouvelle structure, qui regrouperait tous les médias du Québec, solliciterait les différents annonceurs de publicité afin d'optimiser leurs ventes publicitaires.

Pour une fois, on agirait ensemble et ça nous donnerait plus de force et de pouvoir face à ces grandes organisations [les GAFA] , selon Claude Gagnon, président-directeur général de GCM, qui témoignait ce matin devant la commission.

Un peu comme l'est La Presse canadienne pour la rédaction de nouvelles, cette mutualisation de la force de vente des différents médias du Québec permettrait à la fois de réaliser des économies au niveau des effectifs et d’endiguer la fuite des revenus qui est le principal problème dans les médias , selon M. Gagnon.

Il a toutefois convenu que ce n’est pas simple de réunir tout le monde autour d’une même table .

M. Gagnon a précisé que les revenus des quotidiens du groupe, soit Le Soleil de Québec, La Tribune de Sherbrooke, Le Nouvelliste de Trois-Rivières, Le Droit d'Ottawa-Gatineau, La Voix de l’Est de Granby et Le Quotidien de Chicoutimi, ont diminué de plus de 50 % en 10 ans.

Ce serait une façon de concurrencer les grands de ce monde Claude Gagnon, président-directeur général de GCM

Devant la commission, ce dernier a souligné que l’information n’était pas sujette au versement de droits d’auteurs, ce qui permet aux géants du web de reprendre le contenu des médias sans rien retourner à ces derniers ou à l’État.

M. Gagnon a aussi mentionné que les frais de recyclage imposés à ses quotidiens ont été multipliés par 10 depuis une dizaine d’années, alors que la quantité de papier mise dans le bac a diminué de 68 % sur la même période. C’est un problème majeur , selon le PDG de GCM.

Il recommande aussi de forcer légalement les organisations publiques à publier dans les médias traditionnels plutôt qu’auprès des géants du web qui décident d’eux-mêmes des règles qu’ils suivent .

Le gouvernement Legault refuse pour le moment de se lancer dans la taxation des géants du web le temps que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) remette son rapport attendu pour 2020.

Je n'ai pas tous les éléments pour juger de la complexité de tout cela (taxer les géants du web), mais de notre côté il faut que ça se fasse plus vite que plus tard. Claude Gagnon, président-directeur général de Groupe Capitales Médias

Dans l’attente d’un repreneur pour éviter la faillite, GCM a lancé à ses lecteurs un appel à la contribution volontaire. Tout l’argent que vous donnerez servira à financer le maintien d’une information de qualité , précise la note qui se retrouve sur la page d’accueil des quotidiens du groupe.

L’idée d’une régie publicitaire est soutenue aussi par Claude Poulin président de Néomédia, un réseau de journaux web régionaux. « Ça fait trois ans qu’on en parle », a-t-il souligné devant les membres de la commission avant d’ajouter que ça faciliterait le travail des annonceurs.

Les clients se tournent à coup sûr vers la facilité qu’offrent Google et Facebook. Claude Poulin président de Néomédia

Comme la taxation des géants du web tarde, ce dernier propose de taxer à 15 % les achats de publicité chez Google et Facebook par leurs clients québécois.

M. Poulin souligne aussi les difficultés à obtenir les 36 millions de dollars d’aide gouvernementale annoncée, en décembre 2017, pour aider les médias à effectuer un virage numérique. En décembre, ça fera deux ans qu’on attend l’aide et on n’a toujours rien reçu. On en est à notre troisième demande , a déploré le directeur de Néomédia. Il souligne que les projets de développement de son entreprise sont mis en veilleuse, car ils ne peuvent pas débuter tant que l’aide n’a pas été octroyée.

Les audiences de la commission se déroulent jusqu’à vendredi.

Les élus membres de la Commission de la culture et de l’éducation souhaitent dresser un portrait complet de la situation des médias et identifier des pistes de solutions en termes de financement des médias, de valorisation de l’information régionale et d’émergence de modèles numériques viables.