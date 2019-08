Les grands médias témoignent aujourd'hui à l'Assemblée nationale

EN DIRECT - Le Groupes Capitales Médias (GCM) qui s’est placé, il y a dix jours, sous la protection de la Loi sur la faillite témoignera, ce matin, devant la commission sur l’avenir des médias d’information. D’autres grands joueurs tels que Québecor, La Presse, Le Devoir, Cogeco et Métro Média sont aussi attendus.

Dans l’attente d’un repreneur pour éviter la faillite, GCM a lancé à ses lecteurs un appel à la contribution volontaire. Tout l’argent que vous donnerez servira à financer le maintien d’une information de qualité , précise la note qui se retrouve sur la page d’accueil des quotidiens du groupe que sont Le Soleil de Québec, La Tribune de Sherbrooke, Le Nouvelliste de Trois-Rivières, Le Droit d'Ottawa-Gatineau, La Voix de l’Est de Granby et Le Quotidien de Chicoutimi.

Les dons suggérés vont de 10 $ ou 20 $ par mois, à 100 $ ou 200 $ par an. Ils donnent notamment droit à un accès unique à certains contenus . GCM précise toutefois que ses plateformes numériques « resteront gratuites pour le moment » et que les dons récoltés permettront d’accélérer notre transformation, vitale pour l’avenir .

GCM doit actuellement 26 millions de dollars à ses créanciers, sans compter l’aide d’urgence de 5 millions de dollars que vient de lui octroyer le gouvernement Legault, le temps de trouver un repreneur.

Les audiences de la commission se déroulent jusqu’à vendredi.

Les élus membres de la Commission de la culture et de l’éducation souhaitent dresser un portrait complet de la situation des médias et identifier des pistes de solutions en termes de financement des médias, de valorisation de l’information régionale et d’émergence de modèles numériques viables.