Un chat de Sherbrooke retrouvé à Québec après une escapade de quatre ans

C'est grâce à une micro-puce que le chat d'Isabelle Noiseux a été retrouvé. Comme Monsieur Chaton, allait souvent dehors, j'avais pris la peine de le faire "micropucer". Un jour d'octobre 2015, Monsieur Chaton m'accompagnait dans une marche et il n'est jamais revenu. Après avoir fait des recherches, mis des affiches dans le quartier, j'en ai finalement fait mon deuil , a-t-elle raconté au micro de Par ici l'info.

C'est mercredi dernier qu'Isabelle Noiseux a appris la bonne nouvelle quand la SPA de Québec l'a jointe pour l'informer qu'un chat avec une micro-puce avec ses coordonnées avait été retrouvé. J'ai répondu : "À Québec? Êtes-vous sérieux? Comment a-t-il pu se rendre là?" Probablement qu'il a été adopté ici et il a été déménagé à Québec. Je n'ai pas pu savoir s'il avait été abandonné à la SPA ou retrouvé comme chat errant.

Jamais Isabelle Noiseux n'aurait cru que son chat lui revienne après tout ce temps. Après trois mois, j'avais perdu espoir. Sans la micro-puce, ça n'aurait jamais été possible de le retrouver. Je vante les mérites de ce procédé.

Quatre ans plus tard, c'est avec grande joie qu'Isabelle Noiseux a accueilli à nouveau son chat. Ça faisait trois semaines qu'il me revenait beaucoup à l'esprit. Je me disais que j'aimerais en ravoir un et que je le prendrais comme Monsieur Chaton. Je voulais juste lui, pas d'autre , raconte-t-elle en riant.

Même s'il est revenu amaigri de son péril, Isabelle Noiseux croit qu'il n'a pas été maltraité. Il n'avait pas de marques de batailles ou de blessure. Son tempérament est resté calme, affectueux, sociable ce qui me porte a croire qu'il n'a pas été maltraité.

La bête est de retour à son domicile depuis samedi