Les Éditions Nordiques en faveur d’un crédit d’impôt sur le salaire des journalistes

La direction des Éditions Nordiques, qui possèdent les journaux Le Nord-Côtier, Le Manic et Le Journal Haute-Côte-Nord et Le Charlevoisien, a déposé un mémoire à la commission parlementaire sur l'avenir des médias d'information à Québec. Le président des Éditions Nordiques, Simon Brisson, pense qu'un crédit d'impôt sur la masse salariale pourrait être une partie de la solution pour aider les entreprises médiatiques.

Mettons qu’ils disent que c’est 30% de la masse salariale, à toutes les fois que j’investis un dollar dans ce journaliste-là, il y a 30 cents qui revient, ils ne nous subventionnent pas directement. Plus qu’on investit dans notre milieu, plus que l’on fait de la qualité de produit. Simon Brisson, président des Éditions Nordiques

Il croit aussi qu'on devrait plus taxer les géants du web ou du moins leur demander des redevances pour les clics générés par les médias d’information canadiens et québécois sur leurs plateformes.

L'OCDE a constaté l'absence de consensus international sur la manière de taxer les géants du numérique. Photo : Getty Images / DAMIEN MEYER

Le dirigeant des Éditions Nordiques rejette les critiques voulant qu’une aide gouvernementale pourrait réduire l’indépendance des médias. Encore là regarde Radio-Canada, c’est le gouvernement fédéral qui vous paye et puis vous ne vous gênez pas de sortir des «scoops», et de sortir ce qu’il y a à sortir.

En écrivant son mémoire, l'entreprise médiatique nord-côtière voulait sensibiliser les membres de la commission à la réalité des journaux en région, selon son président, Simon Brisson.

Ma première copie de journal est livrée à Petite-Rivière-Saint-François et ma dernière à Natashquan… on amène de l’information aux populations, c’est ça le mandat du journal… Simon Brisson, président des Éditions Nordiques

Selon lui, en plus de couvrir un immense territoire, ses journaux occupent encore une grande place dans les habitudes des lecteurs.

Nous on le voit, le jeudi, quand la distribution des journaux est faite: si une rue n'a pas son journal, on le sait tout de suite, parce que les gens appellent, raconte Simon Brisson. Et si tu t'assois à la réception pour voir qui vient le chercher, oui tu as des Monsieurs de 55-60-75 ans, mais tu as aussi des jeunes hommes de 26-27-30 ans.

Simon Brisson, président des Éditions Nordiques et Karine Therrien, nouvelle éditrice du journal Le Nord-Côtier Photo : Radio-Canada

Les gens du milieu ont des attentes face à leurs journaux locaux, note Simon Brisson.

Les organismes, ils ont de quoi, il arrive de quoi n’importe où sur la Côte-Nord, on reçoit le communiqué, on a un texte à faire, on est vraiment sollicité, mais les revenus, et puis les revenus ce n’est pas nos marchands locaux, c’est nos marchands nationaux, c’est ça qui s’est effrité, même dans les quotidiens , fait valoir Simon Brisson.

Le comportement des annonceurs locaux dans les prochaines années est difficile à prédire selon Simon Brisson. Cette année moi dans mes quatre territoires… je suis en progression de chiffre d’affaires, le papier, je suis en progression, parce que l’on a fait une super «job » terrain, des nouveaux concepts, mais on le sent la menace du web parce que les annonceurs nationaux en lâchant, et bien ça va être quoi les annonceurs locaux dans 2-3-4-5 ans, je ne sais pas?

Les circulaires en papier ne sont pas sur le point de disparaître estime l'éditeur.

Je regarde les circulaires parce que nous ici on est propriétaires de nos réseaux de distribution, indique Simon Brisson. Cette année, ce n’est même pas 2% de baisse de circulaires que l’on a eues en quantité, pas en revenus, en quantité… pourtant les grands de ce monde : Provigo, Maxi, RONA, ils ont tous des applications et ils essayent: "on va couper une circulaire une semaine, on va essayer plus d’application." Mais les gens ne magasinent pas sur les applications le spécial, ils magasinent en circulaire.

Nous on a quatre journalistes à Sept-Îles, on en a 3 à Baie-Comeau, on en a une à Forestville, et on en a 4 dans Charlevoix. Simon Brisson, président du groupe Les Éditions Nordiques

Outre les journalistes, le reste du personnel des Éditions Nordiques a été revu à la baisse. Nous depuis deux ans, on a restructuré tous les départements. On avait 130 employés temps plein, là on est rendus 80 , souligne Simon Brisson.

Selon Simon Brisson, il faut aussi prendre un compte les frais de déplacement des journalistes qui doivent couvrir de grands territoires. Si une journaliste part de Forestville pour aller couvrir une annonce à Tadoussac, c’est deux heures de route et 200 kilomètres, illustre-t-il.

Pour Simon Brisson, certains directeurs de journaux peuvent avoir été tentés de réduire la quantité d’information pour réduire leurs frais, mais ce n’est pas une voie à suivre. Nous en bas de 40% de texte le journal, je ne suis pas à l’aise. Il faut amener de l’information , insiste-t-il.

La direction des éditions Nordiques n'ira pas défendre son mémoire en commission parlementaire puisqu'elle y sera représentée par le regroupement Hebdos Québec.

