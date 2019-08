Conservation de la Nature Canada achète un terrain afin de protéger le lac Winnipeg

Dans le but de protéger le lac Winnipeg, Conservation de la Nature Canada (CNC) devient propriétaire de 21 hectares d’habitats forestiers et de marais sur la rive ouest du lac Winnipeg dans la municipalité de Gimli.

Avec toutes les mauvaises nouvelles qui entourent le lac Winnipeg ces derniers temps, je suis fière de faire partie d’une organisation qui prend des mesures concrètes pour conserver et protéger le lac ainsi que son environnement , explique la membre du conseil de CNCConservation de la Nature Canada pour la région du Manitoba, Erin Crampton.

La propriété Husavik Coastal Wetlands sert d’habitat à des boisés, des quenouilles et différents types d’oiseaux nicheurs. Il sert aussi de refuge aux hiboux des marais, aux grenouilles léopards, et d'autres espèces en voie de disparition au Canada.

Husavik Coastal Wetlands contient aussi un banc de terre sablonneuse avec une forêt de feuillus de près de 1,5 hectare où pousse l’érable Giguère.

De plus, cette section du lac Winnipeg contient des milieux humides importants pour la biodiversité. Selon CNCConservation de la Nature Canada , les milieux humides absorbent et emmagasinent les émissions de carbone, filtrent les bactéries des eaux souterraines et protègent les villes et les terres agricoles contre des inondations et des sécheresses.

L’achat de la propriété a été possible grâce au financement du gouvernement fédéral, de la province du Manitoba et de la Fondation Richardson.