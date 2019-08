Une vidéo d’un adolescent qui se baigne à Peggys Cove crée des remous

La vidéo a été filmée en milieu d’après-midi dimanche par Karen Boggs, qui se trouvait près du phare emblématique de Peggys Cove lorsqu’elle a vu l’adolescent dans l’eau. Trois adultes, qui semblaient l’accompagner, observaient la scène depuis les rochers.

La mer était relativement calme ce jour-là, mais souvent, les rochers de Peggys Cove sont balayés par de fortes vagues qui créent des remous au pied des rochers.

Karen Boggs n’a pu approcher le jeune baigneur parce qu’elle se trouvait trop loin et avait de jeunes enfants avec elle. Elle croit qu’il est sorti de l’eau sans aide et peu de temps après, elle a vu une embarcation de la Garde côtière canadienne approcher et longer la côte.

42 panneaux d'avertissement

Pas moins de 42 panneaux préviennent les nombreux visiteurs qu’il est dangereux de s’aventurer sur les rochers humides de Peggys Cove parce que des vagues pourraient les happer et les entraîner dans l’océan.

C’est d’ailleurs arrivé plusieurs fois. Lors des incidents les plus récents, une touriste québécoise a trouvé la mort en 2016 au pied des rochers lorsqu’elle a été surprise par une vague. L’année précédente, un jeune homme de l’Ontario avait subi le même sort.

En fait, selon le directeur de l’Association des maîtres nageurs de la Nouvelle-Écosse, Paul D’Eon, il y a plus de noyades à Peggys Cove que partout ailleurs ailleurs dans la province.

Nous recueillons des données sur les noyades depuis, probablement, le début des années 1980, et il n’y a pas un endroit où il y a eu plus de noyades qu’à Peggys Cove. Paul D'Eon, Association des maîtres nageurs de la Nouvelle-Écosse

Il a visionné la vidéo et constaté que la mer semblait calme lorsque l’adolescent s’est baigné; mais les conditions peuvent changer très vite à cet endroit, rappelle-t-il.

De nombreux avertissements sont répartis aux quatre coins du site de Peggys Cove. Photo : Radio-Canada / CBC

Le flux et le reflux des vagues peuvent projeter violemment un baigneur contre les rochers.

À l’occasion, je demande à certains de nos sauveteurs - parmi les meilleurs maîtres nageurs de la province - s’ils iraient [se baigner] là et ils me répondent “jamais”. Et on parle de gens qui sont de grands nageurs!

Pendant quelques années, au cours de la décennie 1990, des patrouilleurs équipés de sifflets approchaient les téméraires sur les rochers de Peggys Cove pour leur dire de reculer, mais le programme a été aboli et des affiches ont pris la place de ces intervenants.

Paul D’Eon rappelle qu’il y a plusieurs plages surveillées le long de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse.