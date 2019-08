Les efforts de recrutement de la Commission scolaire René-Lévesque portent leurs fruits

Le directeur général de la Commission scolaire, Louis Bujold, admet que depuis quelques années il est plus difficile de recruter du personnel qualifié pour l'ensemble des postes offerts.

Selon lui, la situation s'explique par l'augmentation du nombre d'emplois spécialisés.

Il souligne que, dans les dernières années, les investissements du ministère de l'Éducation pour bonifier le service aux élèves et améliorer la réussite scolaire a forcé l'organisation à engager des ressources supplémentaires, ce qui a épuisé les ressources de la région. La Commission scolaire doit aller de plus en plus loin pour recruter les spécialistes et les enseignants.

Ce qui fait qu’on a quand même engagé plusieurs enseignants de plus, plusieurs spécialistes, dont des orthopédagogues, techniciens en éducation spécialisée dans les dernières années. Ça a vidé en quelque sorte notre bassin de personnes disponibles, précise-t-il. Donc, on doit faire des efforts pour faire connaître ces possibilités-là aux jeunes d’ici, aussi aux gens de l’extérieur qui seraient intéressés à venir s’installer chez nous en Gaspésie.

Lorsque des enseignants auront été trouvés pour pourvoir les quatre postes vacants, la direction de la Commission scolaire René-Lévesque devra poursuivre ses efforts de recrutement.

D'après les informations de Michaële Perron-Langlais