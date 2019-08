L'heure de la rentrée sonne pour 26 000 élèves de la région de Sherbrooke

Pour souligner ce grand jour, des activités d'accueil sont organisées dans plusieurs écoles.

En cette période de rentrée scolaire, le Service de police de Sherbrooke a lancé un appel à la vigilance des automobilistes et rappelle que plusieurs opérations policières seront en cours pour assurer la sécurité des jeunes. Les policiers communautaires vont également rendre visite aux surveillants, enseignants et jeunes afin de rappeler les consignes d'usage pour les piétons.

On demande aux parents et aux automobilistes d'être vigilants, prudents, de partir plus tôt et d'ouvrir l'oeil. Pour plusieurs enfants, c'est plein de nouveautés avec les corridors scolaires, les traverses pour piétons. Il y aura beaucoup de monde , explique le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Martin Carrier.

Ce dernier rappelle que cette année marque l'entrée en vigueur du changement au Code la sécurité routière concernant les zones scolaires. Les amendes seront doublées. Par exemple, un automobiliste, qui est capté à 70 km/h dans une zone de 30 km/h, recevra un constat d'infraction de 536 $ et 12 points s'ajouteront à son dossier de conduite. Ralentir, c'est le mot d'ordre.

Pour mieux identifier les zones où la vitesse est limités à 30 km/h, un marquage en zigzag au sol est fait. Photo : Radio-Canada

Un projet-pilote est en cours près de sept écoles primaires de Sherbrooke. Pour mieux identifier les zones où la vitesse est limitée à 30 km/h, un marquage en zigzag au sol est fait. Les écoles Sylvestre, Jean-XXIII, Boisjoli, Quatre-Vents, de la Maisonnée, Boisé-Fabi et Desranleau sont visées par ce projet.

L'an dernier, les policiers sherbrookois ont remis plus de 300 billets d'infraction : 200 pour la vitesse et 100 pour des problématiques de stationnement près des écoles. C'est beaucoup trop. On espère, comme policier, n'émettre aucun constat en zone scolaire. C'est l'objectif ultime, mais malheureusement, certains automobilistes ont toujours une "bonne raison" pour aller trop vite ou s'immobiliser dans des endroits interdits , ajoute M. Carrier.

Les policiers seront présents près des écoles non seulement au cours des prochains jours, mais aussi au cours des prochaines semaines.

Manque de ressources

Alors qu'environ 2000 enseignants retrouvent leurs élèves à la CSRS, le Syndicat de l'enseignement de l'Estrie dénonce le manque de ressources.

Même si la Faculté d'enseignement de l'Université de Sherbrooke note une hausse significative des inscriptions, le syndicat considère que les conditions ne sont pas favorables à la rétention de la main-d'oeuvre enseignante.

Le président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie, Richard Bergevin, croit que les salaires devraient être plus attirants, mais surtout que la tâche de travail devrait être plus adéquate.

Souvent, trop souvent, on demande à l'enseignant du groupe régulier de donner des services spécialisés. Il n'est pas formé pour ça. C'est une surcharge de travail importante. Ça place les jeunes dans une situation où ils ne peuvent pas être bons. Ils ne peuvent pas être bons dans leurs premières années parce qu'on exige trop d'eux et qu'on ne leur donne pas suffisamment de ressources.