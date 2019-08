Des groupes veulent éliminer d’un lac l’achigan à petite bouche

L’achigan à petite bouche est présent dans le lac Miramichi depuis 2008. On soupçonne qu’il a été introduit illégalement dans ces eaux.

Depuis ce moment, le ministère des Pêches et des Océans et plusieurs groupes communautaires de conservation tentent d’empêcher que cette espèce se rende dans la rivière où elle peut faire des dommages irréparables au saumon de l’Atlantique. Les intervenants emploient diverses méthodes, dont des filets et la pêche à l’électricité.

Entre-temps, des groupes comme l’Association du saumon de Miramichi et la Fédération du saumon atlantique ont réclamé à plusieurs reprises des mesures pour éliminer du lac l’achigan à petite bouche. Ils proposent d’utiliser pour cela de la roténone, un produit à base des racines séchées de certaines plantes et qui entraîne la mort des poissons.

L’usage de la roténone a été approuvé dans les provinces de l’Atlantique en 2015.

Pas d’autres options, selon les intervenants

«C’est un problème qui doit être réglé et il s’agit de la seule solution. Nous avons étudié toutes les autres options et rien d’autre ne serait efficace», affirme un membre de l’Association du saumon de Miramichi, Mark Hambrook.

Les autres espèces présentes naturellement dans le lac, par exemple le meunier noir, la perche, le malachigan ou la truite, seraient capturées et entreposées dans des aquariums avant que l’on verse de la roténone dans les eaux, explique M. Hambroock.

La roténone est traditionnellement employée pour la pêche dans l’Amazonie. La substance tuerait l’achigan à petite bouche et tout autre poisson qui n’aurait pas été retiré du lac au préalable.

Les poissons mis de côté dans des aquariums seraient remis à l’eau dans le lac deux ou trois jours plus tard. Les intervenants estiment que leur population se rétablirait en quelques années.

Le Conseil des Micmacs du district de la Rive nord, l’organisme qui mène le projet, a déjà soumis une demande pour l’éradication de l’achigan à petite bouche dans le lac.

Une étude complète d’impact environnemental est requise avant l’approbation possible de la demande.

En attendant, les intervenants lancent mercredi des recherches à grande échelle dans l’espoir de capturer l’unique achigan à petite bouche dont la présence a été confirmée dans la rivière la semaine dernière.

Mark Hambrook conseille à toute personne qui pêcherait un achigan à petite bouche dans la Miramichi de le remettre au ministère des Pêches et des Océans.

D’après un reportage de Connell Smith, de CBC