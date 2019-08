Capitales Médias à la recherche de dons

Dans une note transmise sur le site web de ses journaux régionaux, la direction du groupe de presse explique que tout l'argent qui sera versé par ses lecteurs servira à accélérer la transformation de ses activités, vitale pour l'avenir de l'organisation, précise-t-elle.

Groupe Capitales Médias assure que ses plateformes numériques resteront gratuites pour le moment. Quant aux abonnés aux versions papier, la note affirme qu'ils participent déjà très concrètement à la production d'information.

La direction ajoute que ses lecteurs reconnaissent la valeur de l'information locale et le rôle essentiel des journalistes qui la produisent, notamment pour participer à la vie démocratique de leurs communautés.

Le site web de Groupe Capitales Médias affiche un onglet par lequel les lecteurs peuvent verser une contribution.

Cet appel à la générosité du public a été lancé quelques heures avant que Groupe Capitales Médias ne se présente à l'Assemblée nationale aux audiences de la Commission de la culture et de l'éducation sur l'avenir des médias au Québec. L'agenda de mercredi prévoit que sa présentation sera la première de la journée d'audiences.

Plusieurs autres organisations de presse témoigneront par la suite à la Salle du Conseil législatif, dont Métro Média, Le Devoir, Cogeco Media, La Presse et Québecor Média.

La semaine dernière, Groupe Capitales Médias a annoncé son intention de se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers et il a déposé une demande afin d'obtenir la protection des tribunaux. Cet avis constitue habituellement la première étape d'un processus pouvant mener à la faillite si les démarches de l'entreprise pour se restructurer se révèlent infructueuses.

Le gouvernement du Québec s'est alors engagé à offrir une aide d'urgence de 5 millions de dollars, sous forme de prêt, pour éviter que Groupe Capitales Médias ne mette la clef sous la porte de ses six quotidiens : Le Soleil, Le Droit, La Tribune, Le Nouvelliste, La Voix de l'Est et Le Quotidien, de même que de l'hebdomadaire Le Progrès.