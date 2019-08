Toujours autant de bruit à Saint-Lambert, au grand dam des résidents

Osheaga, Île Soniq, la Fête nationale, la Nuit blanche : la quantité de spectacles au parc Jean-Drapeau augmente d'année en année avec aujourd'hui plus de quatre-vingts événements différents durant la belle saison, dont certains très bruyants malgré les efforts faits depuis quelques mois pour réduire les nuisances sonores.

« Je pense que c'est un problème insoluble et qui devrait être porté au niveau du gouvernement pour des questions de santé publique », a déploré une citoyenne, qui a vu ses fenêtres trembler à de nombreuses reprises cet été.

« La Ville fait des efforts, a concédé un autre citoyen, mais c'est la vocation du parc qu'il faudrait changer. »

Le directeur général du parc Jean-Drapeau, Ronald Cyr, reconnaît qu'il reste du travail à faire, mais il croit qu'il est possible d'arriver à une entente qui satisfait toutes les parties. « C'est une question de rodage, d'ajustements avec les experts. On va analyser tout ça et faire un bilan avec des recommandations », assure-t-il.

Entre temps, toutes les parties promettent de travailler ensemble pour améliorer le confort des citoyens, sans nuire aux grands festivals musicaux extérieurs.

S’il y a un expert qui a la solution magique, donnez-moi son numéro et on va l'appeler. Pierre Brodeur, maire de Saint-Lambert

Selon le maire de Saint-Lambert, Pierre Brodeur, il s'est fait plus de réunions à ce sujet dans les 18 derniers mois que dans les 7 dernières années.

« Dans la rue, les citoyens que je rencontre ne se plaignent pas tous du bruit, loin de là », ajoute-t-il, évoquant plutôt un « problème de génération ».

Ronald Cyr rappelle également que la plupart des promoteurs d'événements sont maintenant soumis à la nouvelle limite de bruit imposée par Montréal et que les autres le seront dès que leurs contrats seront renouvelés en 2020. « À compter de là, les règles du jeu vont changer pour tout le monde », a-t-il déclaré.

Il y a au moins une chose sur laquelle toutes les parties s'entendent : ce sont surtout les basses fréquences qui perturbent le plus la tranquillité des citoyens de Saint-Lambert. Dans certains cas, elles sont encore très puissantes et difficiles à atténuer.

La Ville de Saint-Lambert et la Société du parc Jean-Drapeau devraient remettre d'ici quelques mois un bilan écrit de leurs efforts pour réduire le problème de son sur la Rive-Sud de Montréal.