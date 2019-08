Un caporal soupçonné d’être lié à un groupe d'extrême droite renvoyé

Patrik Mathews, un membre des Forces armées canadiennes basé à Winnipeg, au Manitoba, « ne participera plus à toute forme d’activité militaire et ne reviendra pas au travail », a déclaré un porte-parole du ministère dans un courriel à CBC.

« Cette action était jugée nécessaire, considérant la gravité des allégations et le risque pour le moral et la cohésion de l’unité », a-t-il ajouté.

« De plus, la demande [de Patrik Mathews] de quitter les Forces armées canadiennes », formulée après que l’armée eut lancé une enquête à son sujet, « et qui suivait son cours depuis avril, a été accélérée et devrait être finalisée au cours des prochaines semaines », a fait savoir le ministère.

Les Forces canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada avaient toutes deux ouvert une enquête afin de faire la lumière sur les liens entre Patrik Mathews et The Base, une organisation qui se décrit comme un regroupement de nationalistes blancs.

Présent surtout aux États-Unis, ce groupe fait la promotion de la haine et ses membres vénèrent des tueurs de masse , selon Evan Balgord, directeur général du Réseau canadien contre la haine.

L’un des objectifs déclarés de The Base, explique-t-il, est de faire en sorte que ses membres s’engagent dans l’armée afin de recevoir une formation, puis de la transmettre à d’autres membres.

Selon les allégations, le caporal a contribué à recruter des membres pour ce mouvement d'extrême droite.

Avec les informations d'Ahmar Khan, de CBC News