Un pas de plus vers une nouvelle tour au centre-ville de Gatineau

Le groupe Multivesco, le promoteur derrière le projet, a tenu une consultation publique au courant de l’été.

Certains conseillers opposés à la construction d’une tour d’une vingtaine d’étages ont salué l’initiative, notamment parce que l’entreprise a modifié certains aspects architecturaux de l’immeuble qu’elle propose.

Mais pour le représentant du district de Hull-Wright, Cédric Tessier, c’est trop peu, trop tard.

Je continue à trouver ça inconcevable qu’on fasse des modifications sans qu’il y ait eu ces rencontres et ces consultations-là en amont. Cédric Tessier, conseiller municipal du district de Hull-Wright

Pour les opposants au projet, le PPUplan particulier d'urbanisme est un plan maître important et les résolutions pour le modifier qui ont été adoptées représentent une brèche.

Un PPU, c’est un contrat social et ça ne peut pas être aussi simple que ça de le briser , a souligné la conseillère du district du Plateau, Maude-Marquis Bissonnette, tout juste avant le vote.

Mais les arguments des conseillers opposés au projet n’ont pas pu faire changer d’avis les autres élus. Du lot, 13 conseillers ont voté pour les changements au PPUplan particulier d’urbanisme et 5 s’y sont opposés.

Une occasion à saisir, selon les conseillers favorables

La conseillère du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, Louise Boudrias, croit que dans le cas du projet sis au 50, rue Montcalm, les bénéfices potentiels valent les modifications au PPUPlan particulier d’urbanisme , aussi difficiles qu’elles puissent être.

On a travaillé avec des citoyens pour se doter d’un PPU, mais on a aussi des opportunités comme politiciens et des outils pour amener des changements lorsque des projets se présentent devant nous , a-t-elle fait valoir.

En juillet, certains élus d’Action Gatineau s’opposaient au projet de tour, puisque selon eux, il va à l’encontre de la vocation de pôle culturel que la Ville souhaite donner à la rue Montcalm.

Selon le conseiller du district de Deschênes, Mike Duggan, un nouvel immeuble de bureaux aurait plutôt des impacts positifs sur la vie culturelle du secteur.

On a besoin de la vie économique pour aider à subventionner nos artistes. Alors, moi je vois ce projet comme étant excellent, ça va amener des emplois, des services et des clients pour nos restaurants , a-t-il illustré.

Avec les informations de Nathalie Tremblay